Một cơ quan hỗ trợ tiền cho cán bộ nam nhân ngày Quốc tế Nam giới

Ngày 19/11, ông Nguyễn Quang Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận cán bộ, công chức, người lao động là nam giới của đơn vị được hỗ trợ 500.000 đồng/người nhân ngày Quốc tế Nam giới (ngày 19/11).

Nội dung chi này nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ của Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi năm, cán bộ, công chức, người lao động là nữ được chi hỗ trợ hai dịp là ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Đối với nam giới được hỗ trợ một lần vào ngày Quốc tế Nam giới. Mức hỗ trợ cho nam và nữ bằng nhau.

Trụ sở Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

“Không chỉ riêng Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi mà nhiều cơ quan, đơn vị ở các nơi khác đã thực hiện việc này. Sự hỗ trợ này như một món quà nhỏ tạo niềm vui cho cán bộ, công chức, người lao động là nam giới trong cơ quan”, ông Thủy cho biết thêm.

Nhiều năm qua, một số địa phương, đơn vị ở nhiều tỉnh, thành đã tặng quà cho cán bộ, nhân viên là nam giới nhân ngày Quốc tế Nam giới.

Năm 2023, một chi nhánh ngân hàng của tỉnh Quảng Nam cũ chi 113 triệu đồng hỗ trợ nhân viên, người lao động là nam giới.

Năm 2024, một phường của thành phố Đà Nẵng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà toàn thể cán bộ, công chức nam giới làm việc tại phường nhân kỷ niệm 25 năm ngày Quốc tế Nam giới.