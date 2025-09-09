Mới hơn 8 tháng, Hà Nội đã thu ngân sách hơn 460.200 tỷ đồng

Ngày 9/9, Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc với UBND TP Hà Nội.

6 tháng đầu năm, GRDP tăng 7,63%

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết HĐND thành phố đã ban hành 2 nghị quyết, UBND thành phố đã ban hành 3 chương trình hành động, 2 chỉ thị với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và phấn đấu trên 8,5%.

Theo ông Lưu, 6 tháng đầu năm, GRDP của Hà Nội tăng 7,63% (cao hơn cùng kỳ năm 2024 là 6,13% và kịch bản đề ra 7,59%), phấn đấu đạt mục tiêu cả năm 8% trở lên. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 20/8 đạt 460.236 tỷ đồng, đạt 89,6% dự toán, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Một góc Hà Nội từ trên cao (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Lưu cho biết dự kiến kế hoạch năm 2026, Hà Nội xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, trong đó phương án lựa chọn là kịch bản mục tiêu GRDP tăng từ 10-10,5%.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD.

Về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đến nay toàn bộ 7/7 dự án thành phần đã được phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở và đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu dự án thành phần đường song hành đang triển khai thi công trên toàn tuyến.

Tỷ lệ giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vành đai 4 hiện đạt gần 99%. Tuy nhiên, phạm vi còn lại chủ yếu là đất ở, đây là phần khó khăn nhất và cần phải hoàn thành toàn bộ trong thời gian sớm nhất để đảm bảo tiến độ tổng thể dự án.

Cùng với đó là khó khăn, vướng mắc về vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí xây dựng của dự án này.

Hà Nội đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo, đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép nhà thầu thi công dự án thành phần 3 (xây dựng tuyến cao tốc) được phép tiếp tục không phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép khai thác mỏ khoáng sản dùng làm vật liệu xây dựng đến khi hoàn thành thi công.

Tại cuộc làm việc, Hà Nội đề xuất Chính phủ hỗ trợ xây dựng các kịch bản tăng trưởng chi tiết cho năm 2026, đặc biệt là kịch bản mục tiêu GRDP tăng 10-10,5%, với các giải pháp cụ thể để đảm bảo các cân đối lớn về ngân sách, đầu tư và xuất, nhập khẩu.

Thành phố cũng kiến nghị Chính phủ hỗ trợ vốn ODA và kỹ thuật để hoàn thiện các dự án xử lý nước thải (như Nam An Khánh, Yên Xá) và phục hồi chất lượng môi trường 4 sông nội đô (Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét).

Bên cạnh đó, Hà Nội kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ thành phố xây dựng đề án xử lý úng ngập cục bộ giai đoạn 2026-2030 và triển khai vùng phát thải thấp.

Các cấp chính quyền của Hà Nội đang nỗ lực hết mình

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của các thành viên đoàn công tác.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Đình Hiệp).

Ông Thanh nhấn mạnh chưa bao giờ công tác cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh lại có ý nghĩa quan trọng với thành phố như hiện nay.

Theo ông Thanh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các xã/phường khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công trên địa bàn.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định các cấp chính quyền của thành phố đang nỗ lực hết mình, mới đây thành phố đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Chủ tịch Hà Nội cho biết đây là dự án PPP đầu tiên trong cả nước và thời gian chuẩn bị chỉ trong 8 tháng. Trước đây, các dự án nhóm A phải chuẩn bị không dưới 10 năm.

"Điều đó cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố, dám làm và dám chịu trách nhiệm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2026 khi thành phố triển khai nhiều dự án lớn", ông Thanh khẳng định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc (Ảnh: Đình Hiệp).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Vành đai 4 - Vùng thủ đô là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một tuyến đường, mà còn là "hành lang phát triển" chiến lược của Hà Nội và cả Vùng thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Về mục tiêu tăng trưởng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước khoảng 8,3-8,5% cho năm 2025 và tăng trưởng 2 con số cho các năm tiếp theo thể hiện khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, với trách nhiệm quan trọng trong dẫn dắt mục tiêu tăng trưởng vùng và cả nước, đòi hỏi Hà Nội phải có những giải pháp mang tính đột phá, quyết liệt và hiệu quả, với yêu cầu cao hơn các địa phương khác.