Miền Trung mưa lớn diện rộng, miền Bắc rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 9/12, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h ngày 9/12, có nơi trên 30mm như: Trạm Phù Cát (Gia Lai) 35mm, trạm cảng Vũng Rô (Đắk Lắk) 40mm,...

Dự báo đến hết ngày 10/12, khu vực Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo ngày 10/12, miền Trung có mưa lớn trên diện rộng (Ảnh: Dân trí).

Từ ngày 10 đến ngày 11/12, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 10/12, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi, riêng TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C; phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.