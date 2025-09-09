Miền Bắc mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều 9/9 đến hết ngày 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Dự báo tổng lượng mưa từ chiều 9/9 đến hết đêm 10/9 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực từ Nghệ An đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ hai ngày tới mưa to đến rất to (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 9/9 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.