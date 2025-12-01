Miền Bắc đón không khí lạnh dịp Giáng sinh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 21 và ngày 22/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Trạng thái thời tiết nêu trên ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 24/12. Dự báo khoảng ngày 25/12, miền Bắc bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ vài nơi, trời rét.

Khoảng ngày 25/12, miền Bắc bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo dự báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc Quảng Trị đêm 21/12 có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đêm 21 và ngày 22/12 có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 22/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.