Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 10/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 13/10. Sau đó ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc sẽ có mưa dông từ ngày 14 đến ngày 16/10.

Dự báo khu vực Quảng Trị - Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong đó khu vực Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm.

Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiều khu vực ở huyện Sóc Sơn (cũ) ngập sâu (Ảnh: CTV).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống, lũ trên sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 10/10 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; phía Nam (Quảng Trị - Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30-33 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.