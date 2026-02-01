Miền Bắc có thể sắp đón không khí lạnh mạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 4/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm trời rét, trưa chiều hửng nắng.

Theo dự báo, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng ngày 7-9/2, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh gây mưa nhiều nơi, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Theo cơ quan khí tượng, giai đoạn này, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Khánh Hòa đến phía Đông Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày có nắng.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 4/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.