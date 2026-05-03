Màn rượt đuổi giả định đầy kịch tính trên sông Hàn

Tối 2/5, tại Đà Nẵng, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình gala đặc biệt "Tổ quốc bình yên". Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946-12/7/2026).

Chương trình có sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đại diện các bộ, ngành và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Đức Thanh).

Hàng vạn người dân và du khách đổ về Công viên bờ Đông cầu Rồng và các tuyến đường ven sông Hàn để theo dõi gala "Tổ quốc bình yên" (Ảnh: Công Bính).

Các đại biểu Công an thành phố Đà Nẵng tham dự chương trình gala "Tổ quốc bình yên" (Ảnh: Đức Thanh).

Chương trình mở màn bằng tiếng trống hội do các nghệ sĩ biểu diễn (Ảnh: Đức Thanh).

Chương trình gala được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại (Ảnh: Đức Thanh).

Điểm nhấn của chương trình là tái hiện màn rượt đuổi, trấn áp tội phạm diễn ra trên sông. Trong ảnh là cano của cảnh sát đường thủy áp sát cano của bọn tội phạm (Ảnh: Đức Thanh).

Màn trình diễn rượt đuổi tội phạm trên sông diễn ra nghẹt thở làm khán giả "đứng tim" với hiệu ứng bom nổ và khói lửa bốc cháy (Ảnh: Đức Thanh).

Bà Vũ Thị Hoa (du khách đến từ Hà Nội) bày tỏ: "Chương trình rất công phu và hoành tráng, các anh công an thật tuyệt vời, tôi xem mà hồi hộp quá".

Lực lượng công an đu dây từ trên cầu Rồng, tiếp cận chiếc cano của bọn tội phạm đang lao đi với tốc độ cao dưới sông Hàn (Ảnh: Đức Thanh).

Nghi thức truyền lửa thiêng liêng, biểu tượng cho sự kế thừa bản lĩnh, mưu trí và ý chí bảo vệ Tổ quốc của lực lượng an ninh nhân dân trong thời kỳ mới (Ảnh: Đức Thanh).

Hàng vạn người dân và du khách thích thú với màn trình diễn pháo hoa cộng với Rồng phun lửa trong đêm gala (Ảnh: Công Bính).