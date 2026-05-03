Biển người theo dõi gala "Tổ quốc bình yên" bên bờ sông Hàn

Tối 2/5, tại Công viên bờ Đông cầu Rồng, hàng vạn người dân và du khách đã hội tụ, cùng hướng về sân khấu thực cảnh quy mô lớn của gala Tổ quốc bình yên.

Chương trình do Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946-12/7/2026).

Hàng vạn người dân, du khách hội tụ bên bờ Đông sông Hàn xem gala Tổ quốc bình yên (Ảnh: Bình An).

Chính quyền địa phương đã cấm ô tô, xe máy đi vào vào các tuyến đường như đường Trần Hưng Đạo, cầu Rồng… để người dân, du khách để có thể thưởng thức trọn vẹn gala "Tổ quốc bình yên" từ nhiều hướng.

Dù 20h10 chương trình gala mới chính thức diễn ra nhưng từ lúc 19h, 2 bên bờ sông Hàn đã đầy kín người, nhiều vị trí quanh sân khấu không còn chỗ trống.

Chương trình được đầu tư công phu với khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh...

Gala kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên một không gian văn hóa - nghệ thuật vừa trang trọng, vừa gần gũi, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người.

Màn trình diễn hành động trên sông với sự tham gia của diễn viên và các chiến sĩ công an (Ảnh: Đức Thanh).

Không gian biểu diễn được mở rộng, trải dài từ sân khấu trung tâm đến khu vực cầu Rồng và mặt nước sông Hàn. Các tiết mục ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, pháo hoa nghệ thuật hòa quyện, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai.

Đáng chú ý, các màn trình diễn hành động trên sông Hàn với sự tham gia của diễn viên đóng thế (cascadeur) và chiến sĩ công an thu hút sự quan tâm đặc biệt. Những pha rượt đuổi nghẹt thở của nhiều cano trên sông với tình huống được dàn dựng công phu, mang lại yếu tố kịch tính, mới lạ cho chương trình.

Màn rước đuốc, truyền lửa của lực lượng an ninh (Ảnh: Đức Thanh).

Trên sân khấu, các tiết mục ca vũ kịch lịch sử nối tiếp nhau, khắc họa những chiến công anh hùng. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Võ Hạ Trâm, Dương Hoàng Yến… góp phần làm nên những điểm nhấn giàu cảm xúc, kết nối nghệ thuật với công chúng.

Không gian ba chiều trên cầu, dưới sông, giữa lòng thành phố được khai thác tối đa, tạo nên trải nghiệm thị giác hiếm thấy, xứng tầm một chương trình nghệ thuật cấp quốc gia.

Màn trình diễn pháo hoa và Rồng phun lửa kết thúc chương trình khiến người dân, du khách rất thích thú (Ảnh: Bình An).

Bên cạnh đó, chương trình tái hiện sinh động đời sống đô thị hiện đại, làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ công an gắn bó, gần gũi với nhân dân. Điểm nhấn là phần diễu hành của hơn 700 đại biểu đại diện các dân tộc, góp phần khắc họa bức tranh đa sắc về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài sân khấu chính, nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn dân vũ, giao lưu văn hóa cũng diễn ra xuyên suốt, khuấy động không khí, phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.

Gala "Tổ quốc bình yên" không chỉ là một đêm nghệ thuật quy mô lớn mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Lúc 21h15, bầu trời sông Hàn rực sáng trong màn pháo hoa nghệ thuật. Ánh sáng pháo hoa phản chiếu xuống mặt nước lung linh, khép lại đêm gala trong niềm tự hào và xúc động của người dân cũng như du khách.