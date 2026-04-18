Phát động cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên"

Chiều 18/4, tại trụ sở Công an TPHCM, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi sáng tạo video “Tổ quốc bình yên”.

Chương trình có sự tham dự của Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Lê Trai).

Theo ban tổ chức, đây là sự kiện quan trọng và Bộ Công an lựa chọn Công an TPHCM là đơn vị làm điểm; nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của cuộc thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trên địa bàn phía Nam.

Cuộc thi cũng nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia xây dựng tác phẩm chất lượng, phản ánh chân thực hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân; sự dũng cảm, mưu trí trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho rằng, công nghệ số và các nền tảng xã hội đã trở thành công cụ, phương thức quan trọng giúp truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lan tỏa gương điển hình, dũng cảm, cách làm hay, sáng tạo; góp phần xây dựng xã hội trật tự, an ninh, an toàn, lành mạnh.

“Để làm được điều đó, đòi hỏi lực lượng Công an Nhân dân không chỉ vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ, mà còn phải đổi mới tư duy linh hoạt trong phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Các lãnh đạo thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành tham dự sự kiện (Ảnh: Lê Trai).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân, khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mỗi người coi đây là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là cơ hội để lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, mỗi tác phẩm dự thi không chỉ là sản phẩm sáng tạo mà còn là một thông điệp có giá trị lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an ninh, an toàn, lành mạnh; cổ vũ niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.