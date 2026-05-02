Gala “Tổ quốc bình yên” rực sáng bên sông Hàn

Tối 2/5, tại khu vực bờ Đông Cầu Rồng, Bộ Công an phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Gala đặc biệt “Tổ quốc bình yên”.

Gala được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc, kết hợp không gian trình diễn trên Cầu Rồng, dưới sông Hàn và sân khấu trung tâm. Trong thời lượng 75 phút, chương trình được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố, diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại.

Đại biểu diễu hành "Dòng chảy bình yên" (Ảnh: Báo Nhân dân).

Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương như “Dòng chảy bình yên”, “Lá chắn bình yên”, “Bản hùng ca bình yên”, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Điểm nhấn của chương trình là các màn diễu hành đa tầng, trình diễn trên sông bằng ca nô, pháo hoa nghệ thuật, mapping ánh sáng và nghi thức rước đuốc. Hình ảnh chiến sĩ Công an nhân dân sánh bước cùng người dân, trẻ nhỏ và đại diện các cộng đồng dân tộc tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc giữa lòng thành phố Đà Nẵng.

Thông qua nghi thức rước đuốc và các hiệu ứng hình ảnh tại không gian Cầu Rồng, chương trình gửi gắm thông điệp trao truyền ngọn lửa cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” (Ảnh: Báo Nhân dân).

Sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, sân khấu thực cảnh và các màn trình diễn trên sông Hàn cũng tạo nên điểm nhấn thị giác, góp phần đưa Gala trở thành một sản phẩm văn hóa - truyền thông quy mô lớn.

Theo ban tổ chức, chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” là một trong những hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh văn hóa năng động của Đà Nẵng và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.