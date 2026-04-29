Khai mạc sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động bên lề nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12/7/1946-12/72026).

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Bình An).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định: “Lực lượng an ninh nhân dân mưu trí, sáng tạo, không quản ngại hy sinh, gian khổ, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa…”.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, những chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân sáng ngời bản anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, được kết tinh bởi sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, bản chất cách mạng trong sáng và đức tính hy sinh quả cảm của lớp lớp cán bộ an ninh nhân dân trong cuộc chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng cho rằng chuỗi sự kiện lan tỏa thông điệp xuyên suốt: Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng an ninh nhân dân sẽ chung sức đồng lòng, cùng với sự ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ của nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an và thành phố Đà Nẵng cùng người dân trải nghiệm triển lãm các chiến công của lực lượng an ninh nhân dân trong quá trình hình thành, phát triển (Ảnh: Bình An).

Bên cạnh đó, lực lượng an ninh nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, viết tiếp trang sử vàng vẻ vang trong kỷ nguyên mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, sớm hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Để tri ân sâu sắc những cống hiến đóng góp, phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh của lực lượng an ninh nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới, chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, với các hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm…

Điểm nhấn của sự kiện là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng”, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, góp phần kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Người dân xem triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn thầm lặng” (Ảnh: Bình An).

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm như “Hành trình bình yên”, “Ngôi sao bình yên”, “Dấu ấn cộng đồng” mang đến cho người dân góc nhìn trực quan về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay giữ gìn bình yên cuộc sống.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là chương trình gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên" sẽ diễn ra vào tối 2/5, với các tiết mục chính luận nghệ thuật, tái hiện chặng đường lịch sử và những chiến công thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân.

Chương trình được dàn dựng công phu với các phần như trống hội mở màn, diễu hành văn hóa, ca vũ kịch, trình diễn tình huống nghiệp vụ và nghi thức truyền lửa giữa các thế hệ. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay.