Mải chụp ảnh, một phụ nữ bị rơi xuống chân cầu Biển Hồ

Ngày 8/4, UBND xã Biển Hồ, Gia Lai cho biết trong lúc chụp ảnh, một phụ nữ đã bất cẩn ngã xuống chân cầu Biển Hồ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 7/4, chị H.T.T. (SN 1986, trú tại xã Kon Gang, Gia Lai) đến khu vực đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai (đoạn qua xã Biển Hồ) tham quan.

Người phụ nữ bị ngã xuống chân cầu Biển Hồ do bất cẩn khi chụp ảnh (Ảnh: Hoàng Chung).

Trong lúc trèo lên thành cầu Biển Hồ để chụp ảnh, chị T. bất ngờ trượt chân, rơi xuống dưới chân cầu, độ cao khoảng 2,5m.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Biển Hồ cùng người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bước đầu, chị T. tỉnh táo nhưng bị chấn thương vùng hông do cú ngã.

Cầu Biển Hồ đang trong giai đoạn thi công, dự kiến bàn giao vào cuối tháng 6 (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), cầu Biển Hồ dài hơn 105m, rộng 31m, có thiết kế vòm thép kết hợp hệ thống chiếu sáng nên thu hút đông người dân đến tham quan, chụp ảnh vào ban đêm.

Tuy nhiên, cầu Biển Hồ và tuyến đường hành lang kinh tế phía Đông đang trong quá trình thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 6. Do đó, cơ quan chức năng đang cấm phương tiện và người dân lưu thông trên tuyến; lắp đặt biển cảnh báo, cấm trèo lên cao chụp ảnh tại cầu Biển Hồ nhằm đảm bảo an toàn.