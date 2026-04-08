Lý do chưa khắc phục xong đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết UBND thành phố Huế đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết đoạn tường di tích Hoàng thành mặt phía Bắc bị sập do ảnh hưởng mưa lũ hồi cuối năm 2025.

Theo chủ đầu tư, tổng kinh phí để khắc phục đoạn tường bị sập là hơn 1,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố Huế. Đoạn tường Hoàng thành bị sập cần khắc phục có chiều dài khoảng 14,2m, cao trung bình 4,3m.

Sau hơn 5 tháng bị sập do mưa lũ, đoạn tường mặt Bắc Hoàng thành Huế chưa khắc phục xong (Ảnh: Vi Thảo).

Công trình cũng sẽ gia cố, gia cường và chống đỡ các đoạn tường lân cận khu vực bị sập bằng hệ khung thép nhằm đảm bảo an toàn kết cấu.

Để giữ nguyên giá trị di sản, chủ đầu tư sẽ sử dụng vật liệu truyền thống và tận dụng tối đa vật liệu hiện có. Phần móng sẽ tận dụng lại khoảng 74% khối lượng đá tổ ong cũ. Phần thân tường sẽ tận dụng lại 60% gạch vồ.

Trước đó vào chiều tối 2/11/2025, đoạn tường thành Hoàng thành Huế phía đường Đặng Thái Thân bất ngờ bị sập do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài. Vị trí này vốn là đoạn tường bao Hoàng thành xây bằng gạch vồ, vữa vôi truyền thống, có kết cấu ba lớp.

Đến tháng 12 cùng năm, UBND thành phố Huế ban hành quyết định triển khai công trình xử lý tình huống khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập. Theo kế hoạch ban đầu, việc khắc phục sự cố dự kiến hoàn thành trong 45 ngày, tuy nhiên đã bị kéo dài cho đến nay.

Chủ đầu tư sẽ tận dụng tối đa vật liệu cũ của đoạn tường bị sập khi xây dựng lại (Ảnh: Vi Thảo).

Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết nguyên nhân xuất phát từ tính chất đặc thù của công trình di tích. Việc lựa chọn hình thức giữa lập dự án hay xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật đòi hỏi đánh giá thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chuyên môn.

Sau khi tham khảo ý kiến từ các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư đã chọn phương án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ dự án khẩn cấp, giúp rút ngắn quy trình xuống còn một bước để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Phùng Văn Hoàng, đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành việc hạ giải các kết cấu còn lại của đoạn tường thành bị sập và gia cố, chống đỡ xong những đoạn tường có nguy cơ cao ở vị trí kế cận.

Một số đoạn tường có dấu hiệu nghiêng đổ gần vị trí bị sập đã được chống đỡ bằng khung thép (Ảnh: Vi Thảo).

“Các đơn vị đang tập trung phân loại cấu kiện, tập kết vật tư cho công tác tu bổ. Vật liệu đã tháo ra phải được kiểm tra, đánh giá xem cái nào có thể tái sử dụng. Vật liệu không còn đảm bảo sẽ phải làm thủ tục để vận chuyển, phục vụ hạ tầng cho các di tích khác”, ông Hoàng cho hay.

Theo kế hoạch, công tác xây dựng lại đoạn tường bị sập sẽ triển khai từ tuần sau, dự kiến hoàn thành trong tháng 4.