Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12

Tối 30/9, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết ngay sau khi Nghị định số 119 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ được ban hành, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản triển khai tới các bộ, ngành, địa phương, nhà cung cấp dịch vụ tiền sử dụng đường bộ.

Đến 30/9, cơ bản các tài khoản thu phí đã được chuyển đổi thành tài khoản giao thông, nhưng mới có hơn 3 triệu/5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Qua phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt kết nối với tài khoản giao thông còn có một số tồn tại, như phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp khó khăn hơn so với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân.

Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí đến hết ngày 31/12 (Ảnh minh họa: E.C).

Một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoàim gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thực hiện nhiều biện pháp.

Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng tài khoản thu phí của cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước thời điểm 31/12.

Trong thời gian này, các bên sẽ hoàn thiện giải pháp cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp.

Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ chủ động phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT để xây dựng kịch bản, phương án xử lý sự cố có thể xảy ra.

Đồng thời các nhà cung cấp dịch vụ cần tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn và hỗ trợ chủ phương tiện kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tham mưu cho Bộ Xây dựng làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm chỉ đạo các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian thanh toán tháo gỡ vướng mắc về phí dịch vụ cũng như các giải pháp kết nối, đảm bảo đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.