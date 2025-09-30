Cận ngày 1/10, nhiều tài xế ở TPHCM vẫn chưa liên kết tài khoản giao thông

Ngày 30/9, một ngày trước thời hạn áp dụng yêu cầu liên kết tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 119, nhiều tài xế tại TPHCM vẫn chưa thực hiện quy định mới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết, đến nay mới có khoảng 60% tài khoản giao thông của doanh nghiệp tại địa bàn TPHCM được định danh và liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo VETC, con số 60% là mức tăng rõ rệt nếu xét bối cảnh vào đầu quý II, tỷ lệ chỉ đạt dưới 30%. Lượng tài khoản giao thông liên kết với ngân hàng tăng vọt trong tháng 8 và tháng 9, khi công tác truyền thông, đôn đốc tài xế được đẩy mạnh.

Trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: Tú Anh).

Là đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đại diện VETC khẳng định từ ngày 1/10, hệ thống thu phí điện tử (ETC) chỉ chấp nhận phương tiện có tài khoản giao thông đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán.

"Xe chưa đáp ứng điều kiện sẽ không thực hiện được giao dịch qua làn ETC, tương tự như trường hợp tài khoản không đủ số dư. Khi đó, phương tiện buộc phải dừng, quay đầu hoặc di chuyển sang làn xử lý sự cố theo hướng dẫn tại trạm", đại diện VETC nói.

Liên quan đến việc chuẩn bị trước ngày 1/10, lãnh đạo VEC E (doanh nghiệp quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) cho biết, do còn nhiều tài xế chưa liên kết tài khoản ngân hàng, đơn vị đã dự trù tình huống ùn ứ xảy ra tại trạm thu phí.

"Chúng tôi sẽ tăng cường nhân sự trực tại các vị trí lân cận để xử lý sự cố, đồng thời thông báo sớm đến cơ quan truyền thông nếu có ùn tắc kéo dài, để tài xế chủ động lộ trình", vị này chia sẻ.

Hiện, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thu phí không dừng cũng đã bố trí nhân viên túc trực tại các trạm thu phí trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để hỗ trợ tài xế. Nhân lực cũng được bố trí tại các trạm trên quốc lộ 13 (trạm Suối Giữa, Vĩnh Phú, Chơn Thành, Tân Khai) và quốc lộ 1 (trạm An Sương - An Lạc).

Tại trạm, tài xế sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục định danh, liên kết ngân hàng, chuyển đổi số dư và giải đáp thắc mắc phát sinh.

Trước đó, Nghị định 119/2024 quy định tất cả tài khoản giao thông đang sử dụng để thanh toán phí đường bộ không dừng (ETC) phải được định danh, xác thực thông tin khách hàng trước ngày 1/10.

Cụ thể, chủ phương tiện phải kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (có thể là tài khoản ngân hàng, ví điện tử...).