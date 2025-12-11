Lực lượng CSGT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1986-1995

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát giao thông (21/2/1946-21/2/2026), Cục Cảnh sát giao thông đã chủ trì tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát giao thông”.

Những chặng đường vẻ vang của lực lượng CSGT I. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp II. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc III. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1975-1985, lực lượng CSGT tham gia giữ gìn TTATGT, TTXH tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam - Xã hội chủ nghĩa + Giai đoạn 1986-1995, thành tựu nổi bật của lực lượng CSGT trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo + Giai đoạn 1996-2014: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đô thị; trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước + Giai đoạn 2015 đến nay

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, giai đoạn 1986-1995, thành tựu nổi bật của lực lượng CSGT trong 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đó là:

- Từng bước tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, trong đó lực lượng CSGT phải là lực lượng nòng cốt, xung kích, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành tham gia và phát động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT trước giờ tuần tra thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Hải Long).

- Đổi mới tổ chức phương thức hoạt động, bố trí lại lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và góp phần đấu tranh chống tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tuần tra cơ động kết hợp với tuần tra thường xuyên, mở các đợt cao điểm tổng kiểm tra phương tiện hoặc tập trung đấu tranh với một số vi phạm và tình hình nổi lên trên tuyến giao thông như đua xe trái phép, đầu gấu ở bến xe, dẫn dắt xe vi phạm qua trạm kiểm soát…

Trên tuyến đường sắt, cảnh sát sẽ kết hợp tổ chức tuần tra kiểm soát công khai với hóa trang mật phục, phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát trên tàu, dưới ga với công an các địa phương, cảnh sát hình sự, kinh tế, ngăn chặn có hiệu quả nạn buôn lậu, hàng trốn thuế trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Lào Cai và trên tuyến thống nhất.

Trên tuyến đường thủy đã coi trọng công tác tuần tra kiểm soát với xây dựng cơ sở bí mật để bảo đảm TTATGT và đấu tranh chống tội phạm, thiết lập trật tự an toàn giao thông theo cụm, tuyến nên đã đấu tranh phát hiện nhiều vụ buôn lậu lớn, chống vượt biên có hiệu quả.

- Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và cải cách một bước thủ tục hành chính, trong công tác quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Tham mưu giúp bộ ban hành một loạt các văn bản, thông tư quy định tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc đăng ký, quản lý phương tiện tăng nhanh trong giai đoạn này, vừa bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với các quy định của quốc tế, xóa bỏ những thủ tục không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân.

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế tổ chức sắp xếp trật tự đường, hè, giữ gìn trật tự đô thị và giải quyết hành lang an toàn giao thông.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSGT đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (Ảnh: Trần Thanh).

Xác định lấy cơ sở là phường, xã, tổ chức triển khai nhiều biện pháp thích hợp, phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền vận động, thuyết phục với ký cam kết thực hiện, vừa đảm bảo được trật tự và bảo đảm được cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân.

Đánh dấu quan trọng, có ý nghĩa khởi đầu trong công cuộc này đó là ngày 29/5/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 36-CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị, Nghị định số 39-CP ngày 5/7/1996 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Thời gian này, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến rõ nét, ý thức chấp hành của nhân dân đã tiến bộ, lòng đường, vỉa hè thông thoáng hơn, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

- Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông đã thu được những kết quả nhất định.

Tham mưu cho Chính phủ việc sử dụng xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh 175cm3 trở lên (chỉ những đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, thuế vụ, hải quan, kiểm lâm và các tổ chức cá nhân hoạt động thể thao có nhu cầu thực sự mới được phép đăng ký sử dụng).

Đã hạn chế được loại xe phân khối lớn hoạt động trên đường có nguy cơ cao về tai nạn giao thông; tham mưu về việc không nhập xe tay lái nghịch vào Việt Nam và cấm lưu thông trên đường bộ; kiên quyết không cấp phép lưu hành cho những xe không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và ban hành quy trình điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt…

(Còn tiếp).