Lĩnh vực công tác của Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, ông Thắng trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể thủ đô, các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Ông Thắng chỉ đạo những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá phát triển trên các lĩnh vực. Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố, theo dõi, phối hợp chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thủ đô...

Trụ sở HĐND và UBND TP Hà Nội (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chỉ đạo xuyên suốt một số mục tiêu lớn như Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Ông Tuấn cũng được giao chỉ đạo các dự án lớn, trọng điểm như dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic; dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ...

Cùng với đó, ông Tuấn được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao giúp Chủ tịch thành phố chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực quản lý về đất đai, đo đạc và bản đồ; quản lý chung về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng thời, ông Quyền được giao quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất; quản lý công tác xử lý môi trường, môi trường khí, môi trường nước; quản lý, phát triển điện lực, năng lượng; giải quyết điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường.

Ông Quyền được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố, Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Công ty TNHH MTV dịch vụ xuất nhập khẩu và du lịch Hồ Gươm.

Ông Quyền cũng được giao trực tiếp chỉ đạo Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Đáy, Công ty TNHH MTV thủy lợi Sông Nhuệ; Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội...

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lưu được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết thủ đô...

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao (bao gồm công tác quản lý hoạt động quảng cáo), công tác quản lý dự án và quản lý, vận hành sau đầu tư Bảo tàng Hà Nội; thông tin truyền thông, báo chí, in, xuất bản; giải quyết điểm nghẽn về an toàn thực phẩm.

Bà Hà được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học thủ đô, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, các trường cao đẳng thuộc thành phố, Công ty TNHH MTV nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV điện ảnh Hà Nội.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, được giao chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực như cải cách hành chính; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề án 06 của thành phố và các nội dung liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, ông Dũng được giao chỉ đạo xuyên suốt một số mục tiêu lớn như thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Dũng cũng được giao chỉ đạo các dự án lớn, trọng điểm như dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các dự án khu đô thị đa mục tiêu, dự án khu công viên công nghệ số và hỗn hợp, khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội cũng giao ông Dũng chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng 9 cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở, Giang Biên, Lệ Chi, Vân Phúc); đề án đô thị thông minh; giải quyết điểm nghẽn về úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị; tổng hợp chung giải quyết 5 điểm nghẽn.

Ông Dũng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Bên cạnh đó, ông Dũng được giao chỉ đạo Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Công ty TNHH MTV công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV vườn thú, Công ty TNHH MTV công viên Thống nhất, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị, Bưu điện thành phố, VNPT Hà Nội.