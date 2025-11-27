Lấy ý kiến gần 2.800 trẻ em về những rủi ro, nguy hại trên mạng

Chiều 27/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) chủ trì, phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, tổ chức Lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030.

Theo Cục A05, trẻ em không chỉ là “nhóm đối tượng yếu thế cần được bảo vệ” mà còn có thể tham gia đóng góp một cách tích cực và hiệu quả trong việc xây dựng, thực thi các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, trở thành người “đi bảo vệ” bằng việc góp sức kiến tạo một môi trường mạng an toàn và đáng tin cậy cho toàn xã hội.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05, trao chứng nhận cho nhóm Trẻ em đại diện (Ảnh: Nam Cường).

Cục A05 cho biết từ ngày 11/11 đến ngày 20/11, Cục đã phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children), Tổ chức ChildFund, Tổ chức World Vision International và Tổ chức Plan International đã tiếp nhận thông tin về thực trạng sử dụng các dịch vụ, ứng dụng trên môi trường mạng từ gần 2.800 trẻ em trên 16 tỉnh, thành.

Từ kết quả tham vấn, lấy ý kiến trẻ em, Cục An ninh mạng cùng các đơn vị chức năng đã có được những phát hiện và kết quả quan trọng về thực trạng trẻ em sử dụng các dịch vụ trên môi trường mạng; đo lường những rủi ro, mối nguy hại tác động thường xuyên, trực tiếp đến sự an toàn và phát triển của trẻ em.

Đồng thời, ban tổ chức cũng thúc đẩy trẻ em tham gia ý kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân trên môi trường mạng.

Đây là cơ sở quan trọng, có tính định hướng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp, nhiệm vụ đưa vào Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030, nhằm đạt được “mục tiêu kép” là “bảo vệ an toàn cho trẻ em” và “hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, nâng cao năng lực số”.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục A05, khẳng định hoạt động lấy ý kiến trẻ em không chỉ mang tính thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực trẻ em, mà còn là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự tin tưởng vào trí tuệ, sự sáng tạo và vai trò kiến tạo của thế hệ trẻ.

Theo Đại tá Bắc, hoạt động này cũng đã thể hiện rõ nét nỗ lực, vai trò tiên phong của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các cơ quan chức năng trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào hoạt động xây dựng chính sách về an ninh mạng, bảo vệ trẻ em.

Trình bày tại buổi lễ, nhóm trẻ em đại diện đã nêu ra những thực trạng, lợi ích và rủi ro khi các em tham gia hoạt động trên môi trường mạng, đồng thời bày tỏ mong muốn được trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng mạng an toàn đồng thời.