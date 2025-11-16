Dự Luật An ninh mạng tăng cường sự phối hợp bảo vệ an ninh mạng quốc gia

Nhận thức rõ tầm quan trọng của không gian mạng, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng liên quan đến hoàn thiện thể chế về an ninh mạng.

Điển hình là Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Nghị quyết 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành một luật thống nhất (Ảnh minh họa: T.P.).

Tính đến thời điểm hiện tại, Luật An toàn thông tin mạng đã ban hành được 10 năm, Luật An ninh mạng ban hành được 7 năm, vì vậy, có những nội dung quy định trong 2 luật trên cần phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển thực tiễn, nhất là những vấn đề mới về công nghệ thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam.

Với mục đích bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa hai luật hiện hành, tạo khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ không gian mạng, trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, ngày 10/7, tại Nghị quyết số 87/2025/UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung dự án Luật An ninh mạng vào Chương trình lập pháp năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Luật An ninh mạng và Luật An toàn thông tin mạng thành một luật thống nhất và tiến hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thời gian qua, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chủ động, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội.

Dự án Luật An ninh mạng đã thống nhất sử dụng thuật ngữ trung tâm liên quan đến lĩnh vực này là “an ninh mạng” và quy định một đầu mối quản lý nhà nước về an ninh mạng, giúp đơn giản hóa quy trình quản lý và tăng cường sự phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Dự án Luật An ninh mạng lần này chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giúp triệt để cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định pháp lý.

Dự án luật có bổ sung thêm một số quy định quan trọng, bao gồm: Bảo đảm an ninh dữ liệu yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng định danh địa chỉ IP cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

Quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Khuyến khích sử dụng sản phẩm an ninh mạng nội địa, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng của Việt Nam. Chứng chỉ an ninh mạng cho người đứng đầu các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Những điểm mới này sẽ tạo nền tảng vững chắc giúp Việt Nam đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi của công dân trong kỷ nguyên số.