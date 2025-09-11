Lãnh đạo địa phương nói về YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo”

Ngày 11/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn có công dân Hoàng Văn Đức (trú tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân cũ), nay là xã Thường Xuân, mới bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Trốn thuế.

Theo lãnh đạo địa phương, Hoàng Văn Đức từng có thời gian làm việc ở Hà Nội, mới chuyển về địa phương sinh sống cách đây không lâu.

Hoàng Văn Đức trong một phân cảnh trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

“Cậu ấy là người hiền lành, thời đi học cậu ấy học rất giỏi. Tại địa phương, Đức còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên, hội trại, đá bóng, từ thiện. Kể cả việc hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, cậu ấy đều tham gia rất tốt”, vị lãnh đạo nói.

Ông cũng cho hay, sau khi biết thông tin nam YouTuber bị khởi tố, qua nắm bắt từ dư luận địa phương thì Hoàng Văn Đức từng học Đại học Bách khoa. Công việc chủ yếu của anh hoạt động trên không gian mạng và không có điều tiếng gì xấu ở địa phương.

Vị lãnh đạo cũng thông tin thêm, ngoài bị khởi tố, Hoàng Văn Đức còn bị cơ quan chức năng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Một nguyên cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thường Xuân cũ, đã chuyển về cấp xã công tác chia sẻ khi biết tin Hoàng Văn Đức bị khởi tố, nhiều người khá bất ngờ.

“Các dịp, lễ, Tết, cậu ấy thường xuyên làm từ thiện, biếu quà đến bà con địa phương. Ngoài ra, cậu ấy còn thường tặng tiền mặt, xây nhà tặng người nghèo ở xã Ngọc Phụng cũ. Tính tình của Đức cũng rất hiền lành, giản dị”, vị cán bộ thông tin thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Hoàng Văn Đức (hay còn gọi là Đức SVM) - hiện tượng mạng nổi tiếng với loạt video “Chủ tịch giả nghèo và cái kết”. Trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 9/2022, anh đã đăng tải nhiều video trên YouTube, mang về nguồn thu nhập đáng kể từ tiền quảng cáo.

Anh sở hữu hệ sinh thái nhiều kênh YouTube khác nhau. Nguồn thu chính của Hoàng Văn Đức đến từ doanh thu quảng cáo từ hàng nghìn video trên YouTube.

Đức SVM từng là cái tên quen thuộc với hàng triệu khán giả trẻ. Quá trình sản xuất video, anh xây dựng nhiều kênh khác nhau như SVM TV, SVM School... với nội dung phong phú, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Nội dung đặc trưng làm nên tên tuổi Đức SVM chính là loạt video “Chủ tịch giả nghèo”. Trong đó, nhân vật trung tâm - thường do chính Đức thủ vai - là một người đàn ông giàu có nhưng cố tình cải trang thành người nghèo khổ để thử thách lòng người.

Sau nhiều tình huống bị coi thường, khinh miệt, nhân vật “lật mặt” với thân phận thật và đưa ra bài học đạo lý.

Công thức kịch bản tuy đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý tò mò cho khán giả. Nhờ đó, kênh YouTube của Đức nhanh chóng cán mốc gần 2 triệu người đăng ký, còn các video lan truyền mạnh mẽ trên Facebook, TikTok, tạo thành trào lưu giải trí ăn khách một thời.