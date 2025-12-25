Chỉ ít ngày nữa, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo gương mặt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Trong danh sách những điển hình tiên tiến năm nay, Huấn luyện viên Mai Đức Chung hiện lên như một hình ảnh đặc biệt bởi sự lặng lẽ, khiêm nhường nhưng giàu sức lan tỏa. Ông chuẩn bị đến với Đại hội không phải bằng những lời kể về thành tích, mà bằng hành trang của hơn nửa thế kỷ bền bỉ gắn bó với sân cỏ, với bóng đá nữ Việt Nam và với những giấc mơ được ươm mầm từ sự tận tụy, thầm lặng.

HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành hai huy chương Vàng SEA Games liên tiếp tại SEA Games 31 (Việt Nam, năm 2022) và SEA Games 32 (Campuchia, năm 2023), qua đó góp phần tạo nên chuỗi bốn kỳ vô địch SEA Games liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam vào các năm 2017, 2019, 2021, 2023 (Ảnh: TTXVN).

Bền bỉ gieo niềm tin

Ở Huấn luyện viên Mai Đức Chung, tinh thần thi đua yêu nước không nằm ở những lời khẳng định lớn lao, mà hiện hữu trong sự bền bỉ, trách nhiệm và sự cống hiến suốt cả cuộc đời làm nghề.

Sự hiện diện sắp tới của ông tại Đại hội chính là biểu tượng đẹp cho những con người âm thầm làm việc, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy ý chí kiên cường, khát vọng và lan tỏa tinh thần phụng sự Tổ quốc bằng chính đam mê và trái tim của mình, bằng sự lặng lẽ gieo mầm vinh quang.

Ông Mai Đức Chung cho biết, trong nhiều năm qua, khi đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời từng được giao nhiệm vụ tạm quyền Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam quốc gia, cũng như dẫn dắt nhiều câu lạc bộ bóng đá nam trong nước, ông luôn nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm và trung thực trong thể thao. Mục tiêu của ông là góp phần đưa bóng đá Việt Nam phát triển, từng bước bắt kịp trình độ khu vực và thế giới.

Bên cạnh đó, ông không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các chuyên gia để vận dụng vào thực tiễn huấn luyện.

Theo ông Chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có hạn chế về tầm vóc và thể lực so với đối thủ, song lại sở hữu ưu điểm về sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng di chuyển linh hoạt. Vì vậy, Ban huấn luyện luôn phân tích kỹ để cầu thủ hiểu rõ thế mạnh của mình và phát huy hiệu quả trong thi đấu.

Ở những trận đấu không đạt kết quả như mong muốn, ông sẵn sàng nhận trách nhiệm, không đổ lỗi, qua đó giúp cầu thủ giảm áp lực tâm lý và thi đấu tốt hơn ở các trận sau.

Trong bối cảnh bóng đá nữ chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, ông luôn chú trọng động viên, giáo dục tinh thần cho toàn đội, giữ vững niềm tin và ý chí phấn đấu.

Bản thân ông luôn đề cao việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh và xây dựng tinh thần đoàn kết trong tập thể. Điều này nhằm đạt hiệu quả, thành tích cao trong thi đấu, tạo dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp cho bóng đá nữ Việt Nam.

Kiến tạo huy hoàng cho bóng đá Việt

Người yêu bóng đá luôn dành cho Huấn luyện viên Mai Đức Chung sự tôn trọng, ca ngợi cách ông truyền cảm hứng và gắn kết tinh thần các cầu thủ, đồng thời đánh giá cao phẩm chất tận tụy, hiền hòa và sự khiêm nhường.

Ông Mai Đức Chung cũng từng chia sẻ: “Tôi gắn bó cả đời với bóng đá nữ, vì tình yêu chứ không vì danh lợi. Còn sức thì tôi còn làm, còn lo cho các cháu cầu thủ. Thành tích của bóng đá nữ Việt Nam đến từ nỗ lực của cả tập thể, tôi không phải người hùng. Tôi xin dành lời cảm ơn cho người hâm mộ, các cầu thủ, Ban huấn luyện, lãnh đạo ban, ngành đã tích cực hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam”.

Ôn lại quá trình công hiến và những thành tích giai đoạn 2020-2025, Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thiết lập những cột mốc lịch sử rất đáng khâm phục. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ 2023), được tổ chức tại Australia và New Zealand.

Tại khu vực Đông Nam Á, ông cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành hai huy chương Vàng SEA Games liên tiếp tại SEA Games 31 (Việt Nam, năm 2022) và SEA Games 32 (Campuchia, năm 2023), qua đó góp phần tạo nên chuỗi bốn kỳ vô địch SEA Games liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam vào các năm 2017, 2019, 2021, 2023.

Ở đấu trường châu lục, tại Asian Cup nữ 2022, Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào đến tứ kết và giành suất trực tiếp tham dự World Cup thông qua vòng play-off đầy kịch tính.

Sau khi tái xuất cương vị Huấn luyện viên trưởng từ tháng 5/2024, ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển tham dự SEA Games 33 vào tháng 12/2025 và giành huy chương Bạc.Năm 2023, ông được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức ghi nhận là huấn luyện viên lớn tuổi nhất từng dẫn dắt một đội tuyển tham dự World Cup.

Năm 2025, ông tiếp tục được tôn vinh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam” nhờ những cống hiến bền bỉ và di sản to lớn để lại cho bóng đá nước nhà. Tính đến cuối tháng 12/2025, ông để lại một di sản đồ sộ với tổng cộng 8 huy chương Vàng SEA Games trong suốt sự nghiệp huấn luyện.

Vinh quang Anh hùng Lao động

Cuộc đời ông gắn liền với sân cỏ, nhưng giá trị lớn nhất là những đóng góp bền bỉ cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam, khẳng định vị thế thể thao nước nhà trên trường quốc tế. Ông không chỉ là người thầy nghiêm khắc mà còn là chỗ dựa tinh thần, truyền niềm tin, khát vọng và lòng tự hào dân tộc cho các cầu thủ. Tấm lòng giản dị, nhân ái và khiêm nhường của ông khiến giới chuyên môn và người hâm mộ luôn kính trọng.

Ngày 24/1/2025, ông được trao danh hiệu Anh hùng Lao động, đó là một sự ghi nhận cho sự nghiệp cống hiến phi thường và tinh thần nỗ lực không ngại gian khó, đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp thể thao Việt Nam.

Thành tích lớn nhất của HLV Mai Đức Chung không chỉ là danh hiệu mà còn là tinh thần, ý chí, đoàn kết và lòng yêu nước giúp thể thao Việt Nam vượt khó, khẳng định vị thế quốc tế.

Hình ảnh ông tại Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV ở Nhà hát Lớn Hà Nội (tháng 9) vừa qua, đặc biệt là sự có mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong 2 ngày 26-27/12 sắp tới ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, vượt khó và sự cống hiến không ngừng nghỉ.

Ở tuổi 74, ông Mai Đức Chung không chỉ là cá nhân xuất sắc mà còn là niềm tự hào của ngành thể thao Việt Nam. Sự nghiệp và tấm gương của ông sẽ luôn là niềm tự hào và nguồn cảm hứng cho các thế hệ trẻ mai sau.