Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo Vàng

Thấm nhuần lời dạy của Bác, các đảng viên người Dao ở thôn vùng cao Láo Vàng, xã Bát Xát (tỉnh Lào Cai) luôn gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, tiên phong mở lối phát triển kinh tế từ tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.

Nằm ở trên núi cao, thôn Láo Vàng (xã Phìn Ngan cũ) có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những khu rừng già cổ thụ, những dòng suối mát trong, đặc biệt là khí hậu mát mẻ quanh năm và hồ Láo Vàng đẹp như viên ngọc bích. Vì vậy, mấy năm trở lại đây, Láo Vàng trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Không chỉ có thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, thôn Láo Vàng còn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân đồng bào Dao đỏ với bản sắc văn hóa độc đáo.

Cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Mặc dù vậy, trải qua một thời gian dài, thôn Láo Vàng giống như “nàng công chúa ngủ trong rừng” vì tiềm năng du lịch chưa được khai thác, người dân cũng chưa mạnh dạn để phát triển du lịch.

Tháng 7/2025, xã Bát Xát mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Bát Xát và các xã: Quang Kim, Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược. Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời nhận thấy lợi thế về phát triển du lịch tại Láo Vàng, cấp ủy đảng, chính quyền xã Bát Xát xác định phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi phù hợp, bền vững cho người dân trong thôn.

Chủ trương, nghị quyết của xã Bát Xát về phát triển du lịch cộng đồng như một làn gió mới thổi đến thôn vùng cao Láo Vàng, mở ra trang mới cho sự phát triển của thôn.

Chi bộ thôn Láo Vàng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát triển kinh tế, khuyến khích cán bộ, đảng viên nêu gương, đi đầu trong đổi mới tư duy, cách làm.

Bà Tẩn Thị Duyên, Bí thư Chi bộ thôn Láo Vàng chia sẻ: Trước đây, bà con đều muốn phát triển du lịch cộng đồng, nhưng chưa có ai tiên phong làm trước, nên chỉ dừng lại ở ý tưởng. Thời gian gần đây, được sự quan tâm của xã, Chi bộ đã tích cực tuyên truyền, vận động các đảng viên gương mẫu đi đầu, cải tạo nhà và cảnh quan để làm homestay đón khách du lịch. Đến nay, thôn có 2 gia đình đảng viên tiên phong phát triển du lịch cộng đồng để bà con làm theo.

Nói rồi bà Mẩy đưa chúng tôi ngược dốc đến thăm gia đình ông Chảo Láo Lở, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Láo Vàng.

Điểm nhấn của homestay của ông Lở là các phòng tắm lá thuốc người Dao đỏ.

Ngày cuối năm, ông Lở cùng các thành viên trong gia đình đang khẩn trương làm lại cổng nhà để kịp đón những đoàn khách đầu tiên trong mùa xuân mới.

Ông Chảo Láo Lở cho biết: Tôi sinh ra và lớn lên ở Láo Vàng, thấy thôn có nhiều cảnh đẹp, bà con giữ gìn bản sắc văn hóa, có tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa phát huy được. Được sự quan tâm của xã Bát Xát, tôi đã được đi tham quan, học tập mô hình du lịch cộng đồng tại nhiều địa phương để về áp dụng làm homestay đầu tiên của thôn.

"Mình là đảng viên, cũng là Trưởng Ban Công tác mặt trận của thôn, phải gương mẫu đi đầu thì bà con mới nghe theo, làm theo, thôn mới phát triển được" - ông Lở chia sẻ.

Nói là làm, vừa qua, gia đình ông Chảo Láo Lở đã mạnh dạn đầu tư hơn 300 triệu đồng để cải tạo ngôi nhà truyền thống, xây dựng phòng lưu trú, khu tắm lá thuốc gia truyền của người Dao, đồng thời đưa nghề thêu thổ cẩm vào phục vụ du khách.

Với ông Lở, học Bác chính là học tinh thần tự lực, cần cù, sáng tạo và đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân. Mô hình homestay không chỉ hướng tới nâng cao thu nhập cho gia đình, mà còn là “cú huých” để người dân trong thôn thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Tham quan homestay của ông Lở, chúng tôi rất ấn tượng bởi ngôi nhà chính được làm theo kiến trúc nhà gỗ truyền thống của người Dao, trong nhà được ốp gỗ rất đẹp. Tầng 1 được ông Lở bố trí là nơi đón khách, phục vụ ăn uống; tầng 2 là các phòng nghỉ cho khách.

Ngoài ra, ông Lở còn đầu tư thiết kế hệ thống bếp lò đun lá thuốc tắm với dung lượng lớn, phục vụ cùng lúc cho 3 phòng tắm lá thuốc.

Giới thiệu với tôi những vị thảo dược mới lấy trên rừng về, ông Lở bảo, đồng bào Dao đỏ ở thôn Láo Vàng vốn có nghề thuốc nam gia truyền, biết nhiều loại thảo dược quý trên rừng, có thể bào chế thành nhiều bài thuốc chữa bệnh và thuốc tắm, thuốc ngâm chân, thuốc xoa bóp giúp thư giãn cơ thể, phục hồi sức khỏe rất tốt.

Những ngày này, cùng với nhà ông Lở, gia đình bà Chảo Tả Mấy cũng sẵn sàng đón những vị khách đầu tiên đến lưu trú, tham quan, ngắm cảnh.

Vừa cùng chị em trong thôn ngồi thêu những tấm thổ cẩm với nhiều họa tiết hoa văn rực rỡ, bà Chảo Tả Mẩy chia sẻ: Được Bí thư chi bộ Tẩn Thị Duyên và Trưởng Ban công tác Mặt trận Chảo Láo Lở tuyên truyền, gia đình tôi cũng chỉnh trang lại các phòng để làm homestay, giúp du khách đến thôn có chỗ nghỉ thuận tiện nhất. Nếu du khách có nhu cầu, chị em trong thôn có thể chia sẻ về nghề thêu, may thổ cẩm, nét đẹp trang phục truyền thống của người Dao.

Cùng với đó, bà con sẵn lòng đưa du khách lên rừng tham quan, trải nghiệm hái lá thuốc, ngắm ruộng bậc thang, hồ Láo Vàng, thu hoạch nông sản. Tôi mong sẽ ngày càng có nhiều du khách đến với thôn Láo Vàng để khám phá vẻ đẹp của quê hương tôi.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, gia đình ông Lở, bà Mẩy khẩn trương chỉnh trang nhà ở và cảnh quan để có thể đón những đoàn khách đầu tiên vào dịp Tết, mở đầu cho một mùa xuân mới. Homestay của ông Lở, bà Mẩy không chỉ là sản phẩm du lịch mới, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng.

Hiện nay, thôn Láo Vàng có 93 hộ dân thì vẫn còn 36 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Từ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần tiên phong, nêu gương của các đảng viên, việc phát triển du lịch cộng đồng đang trở thành hướng đi triển vọng giảm nghèo bền vững cho người dân vùng cao Láo Vàng.

Chia tay thôn Láo Vàng, chúng tôi còn lưu luyến mãi về cảnh sắc thiên nhiên cũng như nét đẹp bản sắc dân tộc của đồng bào Dao đỏ nơi đây. Và ấn tượng hơn cả là tinh thần học Bác của những cán bộ, đảng viên người Dao ở Láo Vàng bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ một người, một mô hình, nhưng đang tạo ra sự lan tỏa đối với cả cộng đồng. Chính những đảng viên gương mẫu, tiên phong ở Láo Vàng đang mở lối phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững nơi vùng cao Bát Xát.