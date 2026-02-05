Mỗi phần việc là một đóa hoa dâng Bác

Thiếu tá Mai Nguyễn Ngọc Huyền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 9 Hội phụ nữ cơ sở với trên 260 hội viên. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”; “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”.

Trong năm qua, phụ nữ Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai 12 công trình, mô hình, tiêu biểu như: Hội Phụ nữ cơ sở khối An ninh nhân dân với công trình, phần việc “Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị” và “Làm tốt công tác tham mưu, sâu sát cơ sở góp phần tích cực thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ”, thực hiện phong trào “Ba bám - Bốn cùng - Năm có” với nhân dân. Hội Phụ nữ cơ sở các phòng: PC06, PC07, PC08, PK02 với mô hình “Hội viên phụ nữ làm thêm ca, thêm giờ ngày thứ 7 hàng tuần, xây dựng hình ảnh đẹp người nữ chiến sĩ Công an nhân dân”,... Các công trình, mô hình, phần việc đã phát huy vai trò, chủ động, sáng tạo của các cấp hội, giúp cán bộ, hội viên phát huy khả năng sáng tạo, chủ động, tự tin, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và tổ chức hội vững mạnh.

Phụ nữ Công an Sơn La và các cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc vườn rau.

Hiện nay, nữ cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La chiếm khoảng 11% tổng số cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, ở vị trí công tác nào, các chị cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, góp phần cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trung tá Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở khối An ninh nhân dân, Công an tỉnh, chia sẻ: Triển khai mô hình làm theo Bác về “Ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị”, chị em trong khối đã chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật; khai thác và sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu, tổng hợp, báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của đơn vị. Qua đó, các chỉ tiêu công tác, nhiệm vụ chính trị của đơn vị luôn đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, hoặc vượt chỉ tiêu, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng Công an Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Một trong những mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác của Hội Phụ nữ Công an tỉnh là chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Các cơ sở Hội đã phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ 29 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La tại Phòng Cảnh sát Cơ động. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội cũng đã huy động, quyên góp, ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng bằng tiền, hiện vật, hỗ trợ gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Em Lường Thanh Mai, lớp 10A8, Trường Cao đẳng Sơn La là một trong những em được phụ nữ Công an tỉnh chăm sóc theo chương trình“Mẹ đỡ đầu”. Em Mai chia sẻ: Nhà em ở xã Muổi Nọi, em mồ côi bố, mẹ từ nhỏ, ông bà già yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo, tháng 9/2023, em được các cô, chú ở Công an tỉnh nhận về nuôi. Từ đó đến nay, em luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ, chăm sóc tận tình, chu đáo của các mẹ đỡ đầu. Ở đây, em và các bạn được hỗ trợ ăn, ở; được đi học. Mỗi dịp lễ, tết, năm học mới, các mẹ đều đến động viên, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các mẹ còn dạy chúng em gói bánh chưng, hướng dẫn các kỹ năng sống. Em sẽ cố gắng học tập tốt, phấn đấu trở thành chiến sĩ Công an như các mẹ, để có thể giúp đỡ được những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như em.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Năm 2025, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt giải Khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng Công an nhân dân” do Bộ Công an tổ chức. Giai đoạn 2021-2025, Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 43 lượt tập thể, 138 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác hội và phong trào phụ nữ.

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự cần mẫn, tận tụy với công việc, vì nhân dân phục vụ, cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác hội, nâng cao năng lực làm việc trong bối cảnh mới...