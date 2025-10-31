Lan tỏa sâu rộng tinh thần của Nghị quyết 66 vào cuộc sống

Ngày 31/10, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) có văn bản gửi các cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị tiếp tục phối hợp thực hiện truyền thông về Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyên, ngày 30/4 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nghị quyết nhấn mạnh cần đẩy mạnh truyền thông chính sách, nhất là các chính sách có tác động lớn đến xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Ông Phan Hồng Nguyên (Ảnh: Trịnh Quốc Dũng).

Nghị quyết cũng yêu cầu phải đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưu tiên những nội dung quan trọng được phát trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả trên hệ thống phát thanh, truyền hình quốc gia.

Để góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 66 và thực hiện Quyết định 3081/QĐ-BTP ngày 20/10 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch truyền thông Nghị quyết 66, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường phối hợp thực hiện truyền thông các nội dung của Nghị quyết 66, các hoạt động triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu của nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp.

Cụ thể gồm đẩy mạnh truyền thông Nghị quyết số 66 trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì xây dựng, ban hành và quản lý nhà nước về các lĩnh vực của Bộ Tư pháp.

Các cơ quan truyền thông tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục truyền thông về Nghị quyết 66 theo Hướng dẫn số 10/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết 66 và Nghị quyết số 68-NQ/TW nhằm truyền thông, lan tỏa sâu rộng tinh thần của nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ông Phan Hồng Nguyên đề nghị tập trung truyền thông về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật bảo đảm cho hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp.

Song song với đó là truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.