Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển thành đô thị vào năm 2030

Chiều 9/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch chung khu đô thị gồm 6 phường ven biển: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né.

Theo đề xuất, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 28.500ha, gồm cả đảo Hòn Lao và phần quỹ đất dự kiến mở rộng ra phía biển. Quy hoạch được chia làm hai giai đoạn, mục tiêu xây dựng khu vực này thành đô thị loại II vào năm 2030.

Định hướng phát triển nêu rõ đây sẽ là đô thị cửa ngõ, giữ vai trò trung tâm tổng hợp về kinh tế, du lịch, dịch vụ, đồng thời là vùng động lực mới của khu vực phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, kết nối liên vùng với Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, phối hợp cung cấp dữ liệu phục vụ lập quy hoạch, đồng thời làm rõ cơ chế triển khai và lựa chọn đơn vị thực hiện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã khảo sát thực địa dự án đường ven biển dài khoảng 14,6km, quy mô 6 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 9.500 tỷ đồng.

Tuyến đường này được kỳ vọng tạo trục kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển và hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu lựa chọn nhà thầu có năng lực, đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án; đồng thời tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và cảnh quan ven biển.