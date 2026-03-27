Lái xe máy và ô tô thoát chết thần kỳ khi bị ô tô bồn đè trúng

Chiều 27/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, khoảng 11h45 cùng ngày, tại khu vực ngã 3 Phố Nỷ, xã Trung Giã, TP Hà Nội, xảy ra vụ xe bồn chở bê tông bị lật đè trúng một chiếc ô tô con và một xe máy.

Chiếc xe bồn bị lật nghiêng, chiếm trọn phần lòng đường (Ảnh: Sóc Sơn New).

Theo cảnh sát, rất may khi xảy ra sự việc, lái xe máy đã kịp thoát ra ngoài an toàn, một phần thân xe máy bị xe bồn đè bẹp, còn chiếc ô tô con chỉ bị xe bồn trượt lên phần đầu bên trái, tài xế không bị ảnh hưởng.

Xe bồn lật nghiêng đè trúng một xe máy và trượt qua đầu ô tô con (Ảnh: Sóc Sơn New).

Sau khi xảy ra sự việc, Đội CSGT đường bộ số 15 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân sự việc.

"Qua xác định ban đầu, chiếc xe bồn BKS 30L-473.xx khi đi vào khúc cua đã bị lật nghiêng trên đường. Vụ việc không gây thiệt hại về người", vị đại diện CSGT đường bộ số 15 thông tin.