Ký ức của nguyên lãnh đạo TPHCM về nội lực, tâm huyết của đại biểu Quốc hội

Những ngày qua, TPHCM và cả nước sống trong bầu không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày hội non sông. Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 mang ý nghĩa đặc biệt khi từng lựa chọn của cử tri đều thể hiện niềm tin và sự kỳ vọng đối với những người sẽ thay mặt nhân dân tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trương Thị Ánh, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, đã gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các đại biểu sẽ trúng cử trong nhiệm kỳ tới. Từ góc nhìn của một người từng nhiều năm gắn bó với hoạt động của cơ quan dân cử, bà cũng nhắc lại truyền thống trách nhiệm, sự thẳng thắn và tinh thần dấn thân của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.

Bà Trương Thị Ánh, nguyên Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII (Ảnh: VPQH).

Trong thời gian tham gia hoạt động của Quốc hội, bà Trương Thị Ánh được biết đến là đại biểu nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, coi việc lắng nghe và phản ánh tiếng nói của nhân dân là trách nhiệm cốt lõi. Tại nghị trường, bà thường đặt vấn đề về phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường giám sát và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý, đặc biệt với những lĩnh vực tác động trực tiếp tới đời sống xã hội.

Kỳ vọng đi liền trách nhiệm

Theo nguyên lãnh đạo TPHCM, mỗi kỳ bầu cử đều khởi đầu bằng những kỳ vọng rất rõ ràng của cử tri đối với các ứng viên được đề cử. Điều đầu tiên người dân mong đợi là ứng viên được lựa chọn sẽ toàn tâm, toàn ý phụng sự đất nước và thực sự trở thành tiếng nói đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Mỗi cử tri đều có mong muốn, nguyện vọng khác nhau khi đưa ra lựa chọn. Nhưng tựu chung lại, chúng ta đều mong muốn đất nước bình yên, phát triển, kinh tế ổn định, cuộc sống người dân ngày càng đi lên”, bà Trương Thị Ánh bày tỏ.

Cử tri TPHCM tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Bảo Quyên).

Qua theo dõi các thông tin về kỳ bầu cử vừa qua, nguyên lãnh đạo TPHCM cho biết, các ứng viên đều trình bày chương trình hành động trước cử tri tại nơi mình ứng cử. Dù mỗi người có thế mạnh và mối quan tâm khác nhau, điểm chung vẫn là nhấn mạnh trách nhiệm lắng nghe, tiếp nhận và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến nghị trường Quốc hội.

Theo bà Trương Thị Ánh, lời hứa trước cử tri cần được xem là cam kết chính trị của người đại biểu sau khi trúng cử. Việc thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã công bố là thước đo quan trọng đối với trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân. Nắm bắt ý kiến, lắng nghe người dân sẽ quyết định sự thành công của quá trình hiện thực hóa lời hứa đó.

“Tâm tư, nguyện vọng của người dân có thể được lắng nghe qua các buổi tiếp xúc cử tri, đi thực tế cơ sở hay các phiên giám sát. Đại biểu cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin báo chí, dư luận. Từ những nguồn thông tin này, đại biểu tiếp tục chọn lọc, hệ thống lại và thể hiện qua các phát biểu, kiến nghị tại nghị trường Quốc hội”, nguyên lãnh đạo TPHCM góp ý.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước đang chứng kiến những thay đổi quan trọng trong tổ chức bộ máy và mô hình quản trị quốc gia. Những điều chỉnh mang tính lịch sử này hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và mở ra giai đoạn phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, theo bà Trương Thị Ánh, kỳ vọng của cử tri đối với đại biểu Quốc hội cũng vượt lên trên việc thực hiện các cam kết tranh cử. Ngoài giữ lời hứa trước cử tri, đại biểu còn phải chủ động thích ứng với những yêu cầu mới của quá trình phát triển.

Khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, vai trò và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải liên tục nâng cao trình độ, mở rộng hiểu biết và cập nhật những vấn đề mới của đời sống kinh tế - xã hội.

“Đại biểu Quốc hội TPHCM cần lắng nghe nhân dân để kịp thời phản ánh, lên tiếng. Tiếp cận tri thức mới để tham gia những quyết sách lớn cho đất nước, cho thành phố”, bà Trương Thị Ánh phân tích.

Truyền thống của đại biểu Quốc hội TPHCM

Nhắc lại quãng thời gian sinh hoạt tại Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh vẫn giữ nguyên niềm tự hào về những đại biểu đương thời. Theo bà, qua nhiều nhiệm kỳ, các đại biểu của TPHCM luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong việc tham gia thảo luận những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong ký ức của bà, tinh thần phát biểu thẳng thắn và trách nhiệm tại nghị trường luôn là nét đặc trưng của đoàn đại biểu thành phố. Nhiều vấn đề lớn của đời sống kinh tế - xã hội đã được các đại biểu TPHCM nêu ý kiến, góp phần làm phong phú thêm quá trình thảo luận và hoạch định chính sách.

Bà Trương Thị Ánh phát biểu tại phiên chất vấn trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng 12/6/2015 (Ảnh: VPQH).

“Thời điểm tôi còn làm đại biểu Quốc hội, có thời điểm hơn 10 đại biểu của đoàn TPHCM cùng bấm nút tham gia ý kiến về một lĩnh vực. Tất nhiên chỉ một số đại biểu nêu ý kiến trực tiếp vì còn các đoàn của địa phương khác. Các ý kiến chưa phát biểu đều được gửi tới đoàn chủ tịch bằng văn bản”, bà Trương Thị Ánh kể lại.

Theo bà, các đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XII, XIII xuất thân từ nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, văn hóa, xây dựng, quản lý nhà nước hay hoạt động quần chúng. Chính sự đa dạng về chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn đã giúp các đại biểu phát huy thế mạnh riêng, phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về các vấn đề của đời sống xã hội.

Từ thực tiễn công việc và những vấn đề cử tri quan tâm, các đại biểu đã chắt lọc, phân tích và mang những nội dung thiết thực nhất tới nghị trường Quốc hội. Qua đó, nhiều vấn đề của đời sống được phản ánh, thảo luận và từng bước được thể chế hóa trong chính sách và pháp luật.

“Đại biểu cần lắng nghe người dân, nắm bắt thực tiễn trong chính lĩnh vực mình am hiểu, đang công tác, nghiên cứu những vấn đề mới. Đây là những việc bắt buộc để tìm ra vấn đề luật chưa tháo gỡ được hoặc còn vướng trong đời sống”, nguyên lãnh đạo TPHCM chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tham gia bỏ phiếu tại xã Hóc Môn (Ảnh: Nam Anh).

Trong 2 nhiệm kỳ của mình, bà Trương Thị Ánh cùng các đại biểu Quốc hội TPHCM đã tham gia nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp như sửa đổi Hiến pháp năm 2013, xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015... Ở mỗi chương trình nghị sự lớn, những đóng góp của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đều để lại dấu ấn rõ nét.

Qua theo dõi hoạt động của các khóa Quốc hội tiếp theo, bà Trương Thị Ánh càng thêm tin tưởng vào lớp đại biểu kế cận của thành phố. Trong các phiên chất vấn và thảo luận tại nghị trường, tiếng nói của cử tri TPHCM tiếp tục được truyền tải thông qua những ý kiến thẳng thắn và trách nhiệm của các đại biểu dân cử.

“Các đại biểu vẫn nhiệt huyết, mong muốn được nói hết những vấn đề cảm nhận trong thực tiễn, đời sống nhân dân. Tôi mong rằng các đại biểu Quốc hội khóa XVI của TPHCM tiếp tục phát huy kiến thức, nội lực và tâm huyết để truyền đạt nguyện vọng của nhân dân, cử tri thành phố tới nghị trường và đóng góp cho công tác lập pháp, xây dựng chính sách, phát triển đất nước”, bà Trương Thị Ánh gửi gắm.