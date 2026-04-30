Bị bố vợ đòi lại ô tô, con rể nằm lên kính chắn gió khi xe đang chạy

Ngày 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Hà Nội vừa làm rõ vụ việc nam thanh niên nằm trên mặt kính chắn gió phía trước ô tô khi xe đang di chuyển trên đường.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h ngày 29/4, trên tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận Phố Nả (xã Quảng Oai, Hà Nội). Lúc này, ông C.V.L. (SN 1969, ở Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.xx di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà, tuy nhiên lúc này trên kính chắn gió của xe xuất hiện một nam thanh niên đang nằm ngửa.

Hình ảnh con rể ông L. nằm trên đầu ô tô (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo nhà chức trách, người nằm trên kính chắn gió phía trước ô tô là anh L.Đ.Q. (SN 1992, ở phường Ba Đình, Hà Nội) - con rể ông L.

Đại diện Cục CSGT cho biết, chiếc ô tô BKS 29A-316.xx đăng ký đứng tên ông C.V.L. và trước đó ông L. có cho gia đình con rể sử dụng. Hàng ngày, anh Q. sử dụng chiếc ô tô đó để đưa đón 2 con nhỏ đi học.

"Tuy nhiên, do mẫu thuẫn với con rể, ông L. đã đòi lại chiếc xe và không cho anh Q. sử dụng nữa, nhưng người con rể không đồng ý", đại diện Cục CSGT thông tin thêm.

Lực lượng chức năng làm việc với ông L. (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 8h ngày 29/4, ông L. lái chiếc xe chở 2 cháu ngoại đi học nhưng anh Q. không đồng ý. Sau đó, người con rể đã trèo lên kính chắn gió ô tô và nằm trên đó để ngăn cản bố vợ. Do bực tức trước thái độ của con rể, ông L. vẫn cố tình điều khiển chiếc xe trên tham gia giao thông.

"Xét thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Công an xã Quảng Oai đã tiếp nhận vụ việc để tiếp tục làm rõ", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.