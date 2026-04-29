Nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ ở TPHCM

Ngày 29/4, Công an xã Bàu Bàng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nam thanh niên tử vong tại bãi đất trống.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân đi ngang khu đất trống trên đường D7 (xã Bàu Bàng) phát hiện thi thể một nam thanh niên trong tư thế quỳ, cạnh đó có xe máy nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân (Ảnh: A.V.).

Theo ghi nhận, khu vực phát hiện thi thể là bãi đất trống, ban đêm ít người qua lại. Cách nạn nhân khoảng 3m là một xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Lối vào khu vực được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.