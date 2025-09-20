Kỷ niệm khó quên của nữ quân nhân dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Dưới cái nắng thu rực rỡ tại quảng trường Ba Đình, những đoàn quân diễu binh, diễu hành đã để lại khoảnh khắc đẹp trong lòng hàng triệu trái tim Việt Nam. Nổi bật giữa đội ngũ chỉnh tề là các nữ quân nhân giỏi giang, hiên ngang sải bước. Để sự kiện được diễn ra thành công và trọn vẹn, những nữ quân nhân đã tạm xa gia đình, lên đường tập luyện từ nhiều tháng trước.

Khi bao nỗi trăn trở hóa hạnh phúc vỡ òa

Chị Lưu Thị Sâm, Khối 54 Dân tộc đã xa nhà 3 tháng để tập trung cho nhiệm vụ A80, để lại 2 đứa con trai lớn và 2 đứa con gái nhỏ ở nhà cùng chồng. Một mình anh đã chăm lo cho 4 đứa con trong lúc vợ vắng nhà. 15 năm qua, đây là lần đầu tiên chị xa chồng con lâu như thế.

Những tối sau giờ tập, chị lại tranh thủ gọi điện về dặn dò chồng từng bữa ăn, giấc ngủ của con. Có khi nghe con gái líu lo nói nhớ mẹ, tự nhủ hai mẹ con sẽ cùng cố gắng vượt qua giai đoạn xa cách này, để ngày trở về, con có thể tự hào về mẹ.

Trong thời gian công tác, thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão diễn ra thường xuyên, chị càng thêm lo lắng vì các con đang còn nhỏ, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng. Lúc này, chị mong sớm trở về, được bên các con để trực tiếp chăm lo.

Chị Minh Tâm, Khối Nữ Chiến sĩ Biệt động, đồng đội của chị Sâm cũng có câu chuyện và hoàn cảnh tương tự. Thời gian gần đây, khi con dần quay lại trường học, nỗi lo của chị càng lớn hơn. Con còn nhỏ, thể chất và sức khỏe đều chưa thật sự vững vàng. Việc ăn uống và sinh hoạt tại trường học cũng khiến chị băn khoăn.

Những lúc như thế, niềm tin vào chồng và ông bà ở nhà để chăm sóc con chu đáo, trở thành hậu phương quan trọng, giúp những người mẹ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Nữ quân nhân xa gia đình nhiều tháng để chuẩn bị dịp lễ A80 (Ảnh: VNM).

Bên cạnh đó, cả hai gia đình còn có một sự trùng hợp đặc biệt, ngày đoàn tụ lại rơi đúng vào dịp sinh nhật của người thân. Với chị Tâm, đó là ngày 1/9 - sinh nhật tròn 4 tuổi của con gái. Còn với gia đình chị Sâm, ngày 2/9 cũng chính là sinh nhật của chồng chị.

Nhưng rồi, những cuộc gặp gỡ hay buổi tiệc sinh nhật vốn dĩ khó có thể diễn ra đúng dịp, bằng một cơ duyên, lại được biến thành hiện thực. Điều này đã mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho các gia đình trên.

Sự trùng hợp ý nghĩa trong hành trình của Vinamilk Optimum

Hiểu nỗi bận lòng của chị Tâm, chị Sâm, nhãn hàng Vinamilk Optimum đã đồng hành và đưa gia đình họ ra Hà Nội đúng dịp Quốc khánh 2/9. Đây là một sự trùng hợp đặc biệt, khi may mắn trúng chuyến đi sum họp cùng Vinamilk lại rơi đúng vào dịp sinh nhật của người thân trong gia đình. Nhờ đó, buổi gặp mặt trở nên thêm phần ý nghĩa. Bên cạnh đó, còn có gia đình của nữ quân nhân Thị Trinh, Khối nữ chiến sĩ Biệt động, cũng may mắn nhận được chuyến đi.

Khoảnh khắc cùng nhau đón sinh nhật đầy hạnh phúc của gia đình chị Minh Tâm tại doanh trại (Ảnh: VNM).

Tại doanh trại, họ gặp lại nhau trong những cái ôm đầy cảm xúc, có thể thấy được xúc động, hạnh phúc trên nét mặt của những gia đình đã xa nhau nhiều tháng. Buổi tiệc sum họp giữa các gia đình và sinh nhật của con chị Tâm cùng lúc bắt đầu. Những ngọn nến được thắp sáng, những câu chuyện rộn ràng dần lấp đầy nỗi nhớ những ngày xa cách.

Chị Lưu Thị Sâm cùng con gái nhỏ trong buổi sum họp tại doanh trại (Ảnh: VNM).

Sau buổi tiệc sinh nhật, sáng 2/9, những người mẹ chính thức bước vào ngày trọng đại. Trong quân phục chỉnh tề, họ sải những bước chân mạnh mẽ trên các tuyến phố Hà Nội, mang theo niềm tự hào của người lính và tình yêu dành cho gia đình.

Khi nhiệm vụ hoàn thành, hậu phương cùng con cái của những nữ quân nhân cũng đã có những khoảng thời gian cùng nhau tham quan các địa điểm đẹp tại Hà Nội. Với gia đình chị Sâm, chị Tâm hay chị Trinh, đây chẳng khác nào một “phép màu”. Những mong ước đoàn tụ và bữa tiệc sinh nhật, lẽ ra chỉ diễn ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành giờ đã hóa hiện thực đẹp đẽ.

Chồng và bố chồng, hậu phương tuyệt vời của nữ quân nhân Minh Tâm, cùng con gái tham quan Lăng Bác (Ảnh: VNM).

Theo đại diện Vinamilk, thông qua chương trình, nhãn hàng gửi lời tri ân đến những người mẹ, người phụ nữ vừa góp phần cho sự kiện lớn của đất nước. Đây là một trong những chương trình quan trọng trên hành trình khẳng định cam kết dài lâu của doanh nghiệp. Theo đó, Vinamilk nhấn mạnh lời hứa luôn đồng hành cùng các gia đình Việt trên hành trình nuôi con bằng những sản phẩm chất lượng, đạt chứng nhận quốc tế và qua những hành động thiết thực.

Trước đó, chiều 26/8, Vinamilk Optimum đã phối hợp cùng ban tổ chức A80 trao 80 voucher sản phẩm, tổng trị giá 160 triệu đồng, để tiếp sức các nữ quân nhân có con nhỏ trong dịp lễ. Lấy cảm hứng từ các dưỡng chất trong sữa mẹ, Optimum phát triển dòng sữa bột trẻ em với công thức độc quyền chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (theo kết quả nghiên cứu thị trường do CI Research thực hiện). Sản phẩm ước tính có chứa 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ. Đây là bước tiến giúp trẻ nhỏ được hỗ trợ tiêu hóa, đề kháng và phát triển khỏe mạnh.

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam, đồng hành cùng hậu phương nuôi dưỡng con trẻ (Ảnh: VNM).

Với tôn chỉ “Nhà nào cũng có mẹ”, nhãn hàng tin rằng vai trò của người mẹ là duy nhất, không gì thay thế. Nhưng trong những lúc mẹ tạm vắng nhà vì công việc hay nhiệm vụ, Optimum sẽ sát cánh cùng mẹ để con vẫn được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng.