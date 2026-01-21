"Kỷ luật một vài người để cứu muôn người"

Quan điểm về xử lý kỷ luật cán bộ được Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón nêu ra khi trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng, sáng 21/1 (Ảnh: TTXVN).

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung xây dựng, ban hành và tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành cơ bản đầy đủ các quy định, quy chế, kết luận về chương trình quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện về hệ thống các nguyên tắc, phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ông Rón nói đây là cơ sở, căn cứ để phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm minh các vi phạm trong Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện thống nhất nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời cũng để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn về vi phạm với mục tiêu đổi mới, nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cấp ủy cùng cấp giao với một khối lượng công việc rất lớn.

Nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương gây bức xúc trong xã hội đã được phát hiện, làm rõ, kết luận và xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng cũng rất nhân văn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh mục đích chính là làm cho tổ chức Đảng và đảng viên thấy được về vi phạm, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo quản lý với những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, theo ông Rón, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, trách nhiệm.

Nhiệm kỳ XIII đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư trở thành điểm tựa vững chắc nhất để Ủy ban Kiểm tra các cấp dám chạm vào những mảng tối, những pháo đài tưởng chừng "bất khả xâm phạm".

Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song cần phải trên tinh thần nhân văn, "trị bệnh để cứu người”, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, theo ông Rón.

Nhiệm kỳ XIII cũng ghi dấu ấn về sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm toán và các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực hiện nghiêm nguyên tắc công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng đi trước, tạo tiền đề cho kỷ luật hành chính và xử lý pháp luật.

Các văn kiện Đại hội XIV của Đảng là nội dung trọng tâm được thảo luận trong phiên làm việc tại hội trường sáng 21/1 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”

Bước sang nhiệm kỳ Đại hội XIV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết công tác kiểm tra, giám sát cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức. Gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ “xem xét, xử lý” sang phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở.

Ngay sau Đại hội, công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động và công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như thực tiễn của từng địa phương đơn vị để triển khai thực hiện.

Song song với đó, cần có cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn, đi đầu trong đổi mới vì sự nghiệp phát triển. Việc kết luận, xử lý các vi phạm cần đặt trong những điều kiện, bối cảnh lịch sử cụ thể để có quan điểm xử lý khách quan, đúng đắn, phù hợp.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả để tạo bước tiến mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra Đảng, chuyển trọng tâm sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu”.

Đi liền với việc tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và tổ chức bộ máy các cấp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, ông Trần Văn Rón chỉ rõ phải tiếp tục xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra của Đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và chuyên môn nghiệp vụ tương xứng, ngang tầm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.