Dự án Empire City "đội" thêm 5.000 tỷ đồng, Sở Tài chính TPHCM nêu ý kiến

Sở Tài chính TPHCM mới đây công bố kết quả thẩm định lại giá đất dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City).

Cụ thể, Hội đồng Thẩm định giá đất Thành phố đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) thuộc Khu chức năng trong Khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Phần đất được xác định phải nộp bổ sung đất hơn 5.000 tỷ đồng so với tính toán trước đó, nâng tổng nghĩa vụ tài chính lên 8.819 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là một trong những trường hợp điều chỉnh cao nhất kể từ khi TPHCM tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án Thủ Thiêm.

Sở Tài chính TPHCM khẳng định toàn bộ quy trình đã được thực hiện đúng quy định, qua thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Hội đồng thẩm định giá đất thành phố. Do đó, “chưa có cơ sở” để giải quyết kiến nghị. Ngoài dự án Empire City, đến nay, phía Hội đồng chưa ghi nhận thêm trường hợp nào khác.

Empire City do Liên doanh Thành phố Đế Vương phát triển, với sự tham gia của Tiến Phước, Trần Thái, Keppel Land (Singapore) và Gaw Capital Partners (Hong Kong). Dự án được công bố từ năm 2015 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD, quy hoạch thành khu phức hợp hiện đại ven sông Sài Gòn, bao gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng và khu căn hộ.

Điểm nhấn là tòa tháp 86-88 tầng dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, dự án mới chỉ hoàn thiện phần nhà ở, còn các hạng mục thương mại, khách sạn và tòa tháp biểu tượng vẫn chưa khởi động.

Phối cảnh dự án Empire City (Ảnh: Website dự án).

Trước đó, Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương, chủ đầu tư dự án Empire City đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND TPHCM, đề nghị xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án này.

Trong văn bản gửi chủ tịch UBND TPHCM, doanh nghiệp này cho biết năm 2016 thành phố quyết định giao hơn 11ha đất tại Thủ Thiêm trong 50 năm để triển khai dự án Empire City.

Công ty nêu đã hoàn tất gần 3.600 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính vào đầu năm 2017. Quyết định giao đất ghi rõ chủ đầu tư không phải nộp thêm khi điều chỉnh từ thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Trên cơ sở này, dự án đã xây dựng và bàn giao ba cụm công trình với khoảng 1.200 căn hộ cho cư dân.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, dự án bị đình trệ do vướng kết luận của Thanh tra Chính phủ về nghĩa vụ tài chính bổ sung. Gần đây, cơ quan chức năng đề xuất thu thêm hơn 8.800 tỷ đồng. Phương án tính toán còn yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục nộp nếu sau này có kết luận khác từ cơ quan thẩm quyền.

Liên doanh này cho biết, nếu áp dụng cách tính này, tổng nghĩa vụ tài chính sẽ đội lên hàng tỷ USD, vượt xa khả năng cân đối của nhà đầu tư và có thể phát sinh tranh chấp quốc tế.