"Kiên quyết chống tiêu cực và lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật"

Định hướng này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt khi phát biểu khai mạc Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ Nhất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, sáng 22/11.

"Lần đầu tiên, Diễn đàn xây dựng pháp luật được tổ chức cùng với việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV. Đây là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện công tác lập pháp của Quốc hội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn Xây dựng pháp luật (Ảnh: Hồ Long).

Theo Chủ tịch Quốc hội, kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có nhiều đổi mới, phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, khẳng định vị trí trung tâm của Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế.

Dù hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quốc hội đã vững vàng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Trong đó, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, là minh chứng sinh động cho việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết, với nhiều quyết sách mang tính lịch sử, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn (Ảnh: Hồ Long).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã linh hoạt, phản ứng kịp thời với những tình huống mới, quyết định những vấn đề khó, phức tạp thực tiễn cuộc sống đặt ra như các cơ chế, chính sách phòng, chống dịch Covid-19, cho phép Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh quy định khác luật trong một số trường hợp đặc biệt…

“Đây là những sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần Quốc hội luôn đồng hành thực chất cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dù đạt nhiều kết quả, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại một số tồn tại đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập, đó là một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, phân cấp, phân quyền chưa thật thông suốt, trách nhiệm giải trình có nơi chưa rõ ràng; xử lý các "điểm nghẽn" về đất đai, thị trường vốn chưa dứt điểm…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là những vấn đề cần chú trọng, khắc phục nhanh trong thời gian tới.

Toàn cảnh Diễn đàn Xây dựng pháp luật lần thứ nhất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức (Ảnh: Hồ Long).

Và nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch Quốc hội quán triệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải bảo đảm mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, động lực phát triển đất nước, xác định xây dựng pháp luật là “đột phá của đột phá”; rà soát những sơ hở, khoảng trống, vướng mắc, điểm nghẽn của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.