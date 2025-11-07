Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ

Ngày 7/11, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện quản lý thu, chi nguồn kinh phí dịch vụ câu cá giai đoạn 2023-2024 tại Vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.

Qua thanh tra cho thấy, giai đoạn 2023-2024, VQG U Minh Hạ tự in 2.600 vé câu cá với giá 300.000 đồng/vé.

VQG không đăng ký với cơ quan thuế, không thông báo phát hành nhưng vẫn sử dụng các vé này để cung cấp dịch vụ câu cá cho khách là không phù hợp theo quy định.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Giám đốc VQG U Minh Hạ (Ảnh: H.H).

Cơ quan thanh tra xác định, dịch vụ câu cá phát sinh tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, sổ sách kế toán của VQG báo cáo hơn 1,781 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 53 triệu đồng.

Theo cơ quan thanh tra, mặc dù kế toán VQG đã ghi chép, hạch toán đầy đủ nguồn thu dịch vụ câu cá phát sinh vào sổ sách kế toán nhưng việc ghi chép, hạch toán chưa phản ánh kịp thời, chưa đúng thời gian theo quy định, dẫn đến có sự chênh lệch số tiền này.

Cũng trong giai đoạn 2023-2024, VQG U Minh Hạ đã chi từ nguồn dịch vụ câu cá tổng số tiền hơn 1,781 tỷ đồng.

"Nhìn chung VQG thực hiện các khoản chi đúng nội dung, định mức nhưng một số phiếu chi chưa đầy đủ thông tin, thành phần hồ sơ theo quy định", cơ quan thanh tra kết luận.

Với những hạn chế đã được chỉ rõ, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với ông Trần Công Hoằng, Giám đốc VQG U Minh Hạ, là người đứng đầu đơn vị.

Kiến nghị Giám đốc VQG tổ chức kiểm điểm trách nhiệm kế toán trưởng, chuyên viên Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường; tổ chức rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức, cá nhân có liên quan.