Không tôn trọng du khách, 5 người trông xe ở chùa Hương bị xử lý

Ngày 12/4, UBND xã Hương Sơn (TP Hà Nội) cho biết Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh vừa ban hành các quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với một số nhân viên trông giữ bãi ô tô, thuộc khu vực di tích danh thắng Hương Sơn, do có hành vi tỏ thái độ và lời lẽ không tôn trọng du khách.

Hình ảnh một nhân viên trông xe tỏ thái độ với du khách (Ảnh: UBND xã cung cấp).

Cụ thể, Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với hai nhân viên là ông T.X.B. và ông N.V.T., cùng làm nhiệm vụ trông giữ bãi ô tô tại bãi xe số 3. Lý do được xác định là các cá nhân này đã có hành vi tỏ thái độ và lời lẽ không tôn trọng du khách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ .

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công việc đối với một số nhân viên khác để phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm. Các trường hợp bị tạm đình chỉ gồm: ông T.V.H., ông T.V.H. và ông V.T.V. (đều là nhân viên trông giữ bãi ô tô).

Theo đó, 3 cá nhân nêu trên có dấu hiệu vi phạm nội quy lao động, có thái độ không đúng mực, thiếu tôn trọng du khách.

Đại diện UBND xã Hương Sơn cho biết, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nhằm chấn chỉnh tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch chùa Hương văn minh, thân thiện, an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.