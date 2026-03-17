Khởi công nhà ga sân bay Phan Thiết vào 30/4

Đến nay, Tập đoàn Sun Group đã hoàn tất các thủ tục để khởi công. Doanh nghiệp cam kết hoàn tất dự án, đưa sân bay Phan Thiết vào khai thác trong năm 2027.

Sân bay Phan Thiết được quy hoạch từ năm 2013, khởi công vào tháng 1/2015. Công trình được xây dựng tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng, với quy mô 543ha, là sân bay lưỡng dụng phục vụ thương mại và quân sự.

Một góc dự án sân bay Phan Thiết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến nay, các hạng mục quân sự gồm đường băng dài 3.050m đã cơ bản hoàn thiện; trong khi hạng mục dân dụng (gồm nhà ga hành khách) chưa hoàn tất do nhiều thay đổi về hạ tầng kỹ thuật lẫn thủ tục.

Theo thiết kế, nhà ga sân bay Phan Thiết rộng 16.000-18.000m2, công suất 2 triệu khách/năm. Công trình nhằm phục vụ các chuyến bay nội địa và hướng đến khai thác chuyến bay quốc tế khi có nhu cầu, phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Hạng mục dân dụng cũng bao gồm 6 vị trí đỗ máy bay, 2 đường lăn nối vào sân đỗ, mỗi đường dài 121m và rộng 23m; đài kiểm soát không lưu cao 45m; hệ thống đường kết nối vào sân bay; các khu chức năng phụ trợ và bãi đỗ ô tô rộng 13.000-15.000m2.

Đầu tháng 3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết. Theo đó, nhà đầu tư được chọn là Công ty TNHH Cảng Hàng Không Mặt Trời Phan Thiết, thuộc Tập đoàn Sun Group.