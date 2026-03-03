Hơn 11.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ngãi

Ngày 3/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, thời gian qua tỉnh này đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân sự và chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao theo đúng tiến độ.

Theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 86,3km. Tổng mức đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh khoảng 11.099 tỷ đồng.

Vị trí dự kiến xây dựng ga đường sắt tốc độ cao tại Quảng Ngãi nằm gần khu công nghiệp Quảng Phú (Ảnh: Nguyễn Quốc).

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai thực hiện dự án và khai thác quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt. Các địa phương đã rà soát số liệu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến của người dân về vị trí dự kiến xây dựng các khu tái định cư.

Toàn bộ dự án có 18 khu tái định cư mới với tổng diện tích 109ha và 21 khu cải táng mồ mả với tổng diện tích gần 23ha. Các cơ quan, đơn vị liên quan đang hoàn thiện thủ tục để phê duyệt và triển khai xây dựng các khu tái định cư, kịp thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất dịch chuyển vị trí ga Quảng Ngãi từ km829+700 về phía Nam đến khoảng km831+400 nhằm phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, tạo thuận lợi trong triển khai phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng vùng cận ga.

Tỉnh này cũng đề nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến của đường sắt tốc độ cao để hạn chế ảnh hưởng đến các khu dân cư, khu tái định cư mới xây dựng, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, các trụ sở hành chính và công trình.