Khó xử lý nạn mại dâm cao cấp ở TPHCM

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều 26/9, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Bùi Chí Tình cho biết, 5 năm qua, tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận diễn biến phức tạp, tồn tại nhiều hình thức.

Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng triệt để Internet, mạng xã hội, kênh livestream, nhóm kín với hàng chục đến hàng nghìn thành viên, có độ bảo mật cao, để tiếp cận nhiều người, kết nối và thực hiện hành vi mua bán dâm.

Nhiều hình thức mại dâm mới

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, mặc dù tình hình được kiểm soát, hoạt động mại dâm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có chiều hướng chuyển sang hình thức trực tuyến, trá hình khác.

Ông Bùi Chí Tình phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Diệu Linh).

Tình trạng mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê, tiệm hớt tóc, nhà nghỉ... xuất hiện tại các địa bàn công nghiệp, tập trung đông công nhân và người nhập cư. Các đối tượng câu kết thành đường dây, móc nối với nhà nghỉ, khách sạn, điểm du lịch để hoạt động mại dâm.

Hiện nay, TPHCM có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm với 21.689 nhân viên làm việc. Số nhân viên có nghi vấn hoạt động khiêu dâm, kích dục là 4.495 người. Trong đó, nghi vấn hoạt động mại dâm là 862 người.

Ngoài ra, hoạt động mại dâm có yếu tố nước ngoài cũng diễn biến phức tạp. Một số người nước ngoài câu kết với đối tượng trong nước, hình thành đường dây phục vụ khách du lịch quốc tế.

Theo ông Tình, mặc dù tình hình cơ bản được kiểm soát, hoạt động mại dâm vẫn tiềm ẩn phức tạp do số lượng lớn cơ sở dịch vụ nhạy cảm, nhiều cơ sở hoạt động trá hình.

Hoạt động mại dâm trên không gian mạng cũng ngày càng phổ biến. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Liên quan đến hoạt động phòng, chống mại dâm, thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra 28.571 cơ sở, phát hiện 7.045 cơ sở vi phạm; xử phạt hành chính 4.908 lượt cơ sở với tổng số tiền hơn 67 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng tổ chức 2.436 đợt truy quét mại dâm nơi công cộng, triệt phá 522 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 2.256 người vi phạm.

Vì sao khó kiểm soát mại dâm?

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM, cho hay, mặc dù đã gặt hái được một số kết quả nhất định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm thời gian qua vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế.

Mại dâm trên không gian mạng ngày càng phổ biến, khiến công tác xử lý gặp không ít khó khăn (Ảnh minh họa: Thế Anh)

Các nhóm kín trên mạng xã hội hoạt động với mức độ bảo mật rất cao. Người muốn gia nhập phải thông qua trung gian môi giới có uy tín. Các đối tượng môi giới thường xuyên thay đổi chỗ ở, gây khó khăn cho công tác theo dõi. Cá biệt, có những đối tượng điều hành đường dây mại dâm từ nước ngoài, càng làm phức tạp thêm việc truy xét.

Các đường dây mại dâm cao cấp hoạt động tinh vi. Người bán dâm thường là người mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng; khách mua dâm cũng là những nhân vật có địa vị xã hội.

Bên cạnh đó, tình trạng mại dâm phục vụ khách nước ngoài ngày càng phổ biến. Các đường dây môi giới thường chỉ nhận khách là người ngoại quốc, được giới thiệu trong nhóm quen biết, nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Khi bị phát hiện, nhiều đối tượng chỉ khai nhận tổ chức cho người đi “tiếp rượu bia”, chối bỏ hành vi mua bán dâm, gây khó khăn cho việc xử lý.

Ngoài ra, các đối tượng môi giới sử dụng sim "rác" để lập tài khoản mạng xã hội, và giao dịch qua "tài khoản ngân hàng ảo" mua lại từ người khác. Toàn bộ quá trình giao dịch đều thực hiện qua kênh này, khiến việc xác định danh tính thật sự của chủ mưu gặp nhiều khó khăn.

Theo Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Bùi Chí Tình, hệ thống pháp luật hiện hành về phòng, chống mại dâm (ban hành từ năm 2003) chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung, dẫn đến khó khăn trong xử lý các hành vi mới như mại dâm đồng tính, mại dâm chuyển giới, mại dâm qua mạng…