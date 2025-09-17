Chính phủ: Bảo vệ hệ thống dữ liệu cá nhân, phòng chống tấn công mạng

Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ đưa ra khi ban hành Nghị quyết 283 về xây dựng pháp luật tháng 8, nhằm cho ý kiến về 8 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật.

8 dự án được Chính phủ cho ý kiến gồm: Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Phòng bệnh; Luật Dân số (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật An ninh mạng.

Với dự án Luật An ninh mạng, Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng luật nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng, quản lý và bảo vệ không gian mạng.

Phiên họp Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo yêu cầu của Chính phủ, dự án luật này phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, loại bỏ sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa hai luật hiện hành, tạo khung pháp lý rõ ràng, minh bạch, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ không gian mạng.

Chính phủ cũng lưu ý phải nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo đảm an ninh mạng, kết hợp chặt chẽ các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu cá nhân, phòng chống tấn công mạng với các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Việc xây dựng luật này, theo yêu cầu của Chính phủ, cần tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong tuân thủ pháp luật, giảm thiểu thủ tục hành chính, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thúc đẩy môi trường số an toàn, phát triển kinh tế số bền vững.

Chính phủ đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng thủ, giám sát, cảnh báo và ứng phó với các nguy cơ, sự cố an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, tăng cường năng lực phòng ngừa và khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công mạng, cũng là nội dung Chính phủ yêu cầu.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện dự án luật.

Dự án Luật An ninh mạng sẽ báo cáo Thủ tướng trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Liên quan dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, Chính phủ thống nhất xây dựng dự án luật theo hướng nâng cao tính chủ động, tự nguyện, tự giác trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

Chính phủ cũng cho rằng cần có cơ chế nhận diện hành vi gây lãng phí, vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí và có chế tài xử lý với các hành vi này. Bên cạnh đó, theo Chính phủ, cần đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý đối với các hành vi lãng phí.

Việc xây dựng dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí phải thể chế hóa đầy đủ các nhóm hành vi gây lãng phí mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã chỉ ra tại Hướng dẫn số 63 ngày 28/4.

Song song với đó, Chính phủ yêu cầu đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý về quyền cung cấp thông tin, phản ánh về các hành vi gây lãng phí và có cơ chế để bảo vệ các chủ thể cung cấp, phản ánh thông tin.

Đặc biệt, theo Chính phủ, dự thảo luật phải đảm bảo quy định đầy đủ, đồng bộ các giải pháp để xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện” như “cơm ăn nước uống, áo mặc hằng ngày”.

Sau khi hoàn thiện, Bộ trưởng Tài chính được giao thừa ủy quyền Thủ tướng ký tờ trình của Chính phủ về Dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới.