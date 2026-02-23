Dù lượn rơi trúng ô tô ở Tuyên Quang: Tai nạn khi bay tập luyện

Ngày 23/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào sáng 21/2, tại khu vực xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ va chạm giữa dù lượn với ô tô.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Công an xã Quản Bạ và các đơn vị có liên quan làm rõ vụ việc.

Chiếc dù lượn rơi trúng đầu ô tô con (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, qua xác minh cho thấy, trong quá trình bay tập luyện, anh L.V.L. (SN 1991), thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang, đã điều khiển dù lượn gắn động cơ bay ở độ cao khoảng 20m so với mặt đất thì động cơ bị hụt ga, mắc vào đường dây cáp viễn thông và va chạm với ô tô BKLS 30F-595.xx đang di chuyển chậm trên quốc lộ 2C.

Nhà chức trách cho hay, vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng phần kính lái và phần đầu xe.

Cơ quan chức năng làm việc với đơn vị tổ chức tập luyện bay dù lượn (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

"Hoạt động bay nêu trên là hoạt động bay tập luyện, chưa tổ chức khai thác hoạt động kinh doanh du lịch. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ", vị đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bay dù lượn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động; góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.