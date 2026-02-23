Hà Nội không “xin” tiền khi xây dựng Luật Thủ đô

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, ngày 22/2, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh chủ trì phiên họp về tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Trường Minh).

Lưu ý đây là dự án luật khó, được xây dựng với tư duy đổi mới, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng để được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ cao và đảm bảo tính khả thi, cần tiếp tục tập trung cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Càng có nhiều ý kiến của các thành viên Chính phủ, ý kiến phản biện, ý kiến của các đối tượng chịu tác động càng tốt.

Vì thế, ông Ninh nhấn mạnh không nên vì áp lực tiến độ, vì khẩn trương, cấp bách mà làm cho xong thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nêu rõ quan điểm khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội không “xin” tiền, “xin” tỷ lệ phần trăm, mà xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để Hà Nội đóng góp cho Trung ương nhiều hơn.

Tinh thần xuyên suốt là Thủ đô Hà Nội phải chứng minh năng lực thực hiện, qua đó tạo niềm tin để Trung ương giao quyền. Và khi được trao cơ chế, Hà Nội sẽ thực hiện để Chính phủ và xã hội tin tưởng, theo ông Lưu.

Lãnh đạo Hà Nội nói sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

“Chúng tôi xác định Luật Thủ đô phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm sau nhiều năm vẫn còn giá trị, phục vụ sự phát triển của thủ đô và các thế hệ mai sau”, ông Lưu nêu quan điểm.

Theo dự thảo luật, đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội bao gồm xã, phường và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Ảnh: Thành Đông).

Trong khi đó, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đánh giá các đề xuất đột phá được nêu tại dự thảo luật đã được cân nhắc kỹ theo từng nhóm chính sách và thẩm quyền cụ thể.

Hà Nội rất khó phát triển nếu không có các yếu tố “mới” và “khác”, bởi thủ đô có đặc thù riêng và đủ điều kiện về nguồn lực cũng như khả năng triển khai chính sách. Tuy nhiên, các đổi mới này vẫn phải nằm trong khuôn khổ Hiến pháp.

Trên tinh thần đó, bà Mai cho rằng HĐND và UBND TP Hà Nội cam kết đồng hành, cùng chịu trách nhiệm đối với các cơ chế mới, với mục tiêu tạo thêm dư địa thể chế để thủ đô phát triển bền vững.

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp các đơn vị của Bộ Tư pháp rà soát, tiếp tục lấy thêm ý kiến thành viên Chính phủ, các bộ, ngành đối với hồ sơ dự án luật.

Nhấn mạnh yêu cầu áp dụng tư duy mới trong xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp đề nghị không đưa vào dự thảo luật những nội dung quá chi tiết, cụ thể. Đồng thời tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến giám sát, điều khoản chuyển tiếp, cơ chế phân quyền, áp dụng pháp luật, quy trình, thẩm quyền thực hiện các nội dung thí điểm…

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương, 42 điều. Trong đó, Bộ Tư pháp đề xuất giữ nguyên 3 điều, sửa đổi, bổ sung 47 điều và lược bỏ 4 điều của Luật Thủ đô năm 2024.

Dự thảo luật được kỳ vọng thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của thủ đô.

Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (tháng 4/2026).