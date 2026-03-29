Kêu gọi hỗ trợ gia đình tài xế taxi bị sát hại trong vụ án ở Quảng Trị

Ngày 29/3, bà Lê Thị Kim Thùy, Tổ phó tổ dân phố 125 phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, cho biết đại diện khu dân cư, nơi tài xế B.T.S. (40 tuổi, là nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Trị) đã có thư kêu gọi, nhằm quyên góp hỗ trợ gia đình.

Theo bà Thùy, tài xế S. là lao động chính của gia đình. Vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (34 tuổi) trước đây làm kế toán một công ty nhưng đã nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình. Hai vợ chồng có 2 cháu nhỏ, bé trai học lớp 2 và con gái út mới 4 tuổi.

Chị Thúy đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Thùy cho biết, năm 2025, anh S. vay mượn để mua xe chạy dịch vụ. Hiện nay, gia đình còn một khoản nợ ở ngân hàng. “Vì hoàn cảnh quá thương tâm, nên khu dân cư đã có thư kêu gọi, mong muốn nhận được sự giúp đỡ để gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn và bù đắp lại nỗi đau tinh thần quá lớn”, bà Thùy nói.

Nội dung kêu gọi hỗ trợ là chi phí mai táng, hậu sự, chi phí sinh hoạt trước mắt cho gia đình và hỗ trợ lâu dài cho việc học tập, nuôi dưỡng 2 cháu nhỏ.

Chiếc xe của anh S. (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Chiều 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo thuê ô tô của anh S. xuất phát từ Đà Nẵng về quê xã Kim Điền. Đến địa phận xã Kim Phú (Quảng Trị), Đạo yêu cầu anh S. cho mượn xe đi việc riêng nhưng không được đồng ý nên đã dùng súng bắn nam tài xế tử vong, đưa thi thể nạn nhân vào giấu trong một rừng keo.

Đạo cướp xe chạy đến thôn Tân Bình, xã Kim Điền, dùng súng bắn mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương. Gây án xong, Đạo về gần nhà bố mẹ đẻ, cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát. Đến khoảng 4h ngày 27/3, Đạo nộp súng, ra tự thú.