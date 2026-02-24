Chủ tịch An Giang: Rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử

Ngày 23/2, Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc họp do ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang chủ trì.

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang họp đầu năm (Ảnh: Hoàng Duật).

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, sau hiệp thương lần thứ 3, đơn vị đã lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử, báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu tổ chức hiệp thương lần thứ 3 bảo đảm hoàn thành 100% theo luật định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ấn định tỉnh An Giang được bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh do địa phương giới thiệu.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, dự kiến bầu 85 đại biểu; số người ứng cử chính thức là 143. Ở cấp xã, sau hiệp thương lần thứ 3, số đại biểu được bầu là 2.449, số người ứng cử 4.500.

Theo báo cáo, tỉnh An Giang có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với trên 3,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Đến ngày 16/2, 102/102 xã, phường, đặc khu thực hiện xong kiểm tra an toàn thiết bị để kết nối hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử để phục vụ bầu cử.

Toàn bộ 102 UBND các xã, phường, đặc khu của An Giang cũng đã phê duyệt danh sách cử tri và niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ; riêng hiệp thương lần thứ 3 hoàn thành sớm hơn kế hoạch, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử các địa phương họp ngay trong ngày để đánh giá tình hình triển khai, rà soát khó khăn, vướng mắc và báo cáo về Sở Nội vụ trong chiều cùng ngày.

Đồng thời, tiếp tục rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử, nhất là cấp xã, phường, đặc khu; kiên quyết không đưa vào danh sách những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Thông báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử (Ảnh: Hoàng Duật).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý cần ban hành quy chế, nội quy tiếp xúc cử tri, tránh tình trạng độc chiếm sân khấu hoặc lợi dụng vận động bầu cử để quảng bá cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không sử dụng tài sản công, tiền bạc, quà tặng để vận động bầu cử sai quy định.

Sở Nội vụ tỉnh An Giang và các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hoàn thành hòm phiếu, in ấn phiếu bầu, thẻ cử tri, nội quy bỏ phiếu trong tuần này. Công an tỉnh phối hợp rà soát, niêm yết danh sách cử tri; đối chiếu số liệu thực tế với dữ liệu VNeID để bảo đảm chính xác, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử.