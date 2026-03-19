Kết quả bầu cử Hội đồng nhân dân ở Điện Biên, Lai Châu

Ngày 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Điện Biên tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn tỉnh đạt 99,96%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ cao nhất cả nước. Toàn tỉnh có 926 khu vực bỏ phiếu, trong đó 898 khu vực và 34 xã đạt 100% cử tri đi bầu.

Kết quả, tỉnh Điện Biên bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 từ 83 người ứng cử. Ở cấp xã, toàn tỉnh bầu được 924 đại biểu Hội đồng nhân dân trong tổng số 1.556 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.

Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số và đại biểu nữ cùng chiếm 42,85%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 14,28%; trình độ chuyên môn chủ yếu từ đại học trở lên, trong đó trên đại học chiếm 71,43%.

Đối với Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 54%, đại biểu nữ chiếm 36%.

Ở cấp xã, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số đạt trên 64%, đại biểu nữ chiếm trên 33%, phản ánh đặc thù địa bàn miền núi, biên giới và bảo đảm tính đại diện rộng rãi.

Danh sách đại biểu trúng cử đã được công bố công khai theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch, dân chủ. Cuộc bầu cử không có đơn vị phải bầu lại hoặc bầu thêm; không phát sinh tình huống phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cũng trong ngày 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu ban hành Nghị quyết số 117 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Nghị quyết, có 50 đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng được ấn định tại các đơn vị bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Lai Châu đã diễn ra thành công, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,93%.

Đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh.