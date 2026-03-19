Đồng Nai công bố 85 đại biểu trúng cử vào HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết số 193/NQ-UBBC, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã xác nhận kết quả bầu cử, đồng thời công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử vào HĐND tỉnh khóa mới. Đây là những gương mặt tiêu biểu, nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Cử tri Đồng Nai tham gia bầu cử ở phường Tân Triều, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trong danh sách trúng cử có nhiều lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, như Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Thái Bảo và Huỳnh Thị Hằng; các Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà, Nguyễn Thị Hoàng...

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, để có được kết quả này, trước đó tỉnh đã triển khai công tác bầu cử một cách bài bản, chặt chẽ. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, tổng cộng có 142 ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử tại 28 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu.

Sự thành công của kỳ bầu cử còn được thể hiện rõ qua tinh thần tham gia tích cực của cử tri. Tính đến cuối ngày 15/3, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu đạt 99,62% phản ánh niềm tin và sự đồng thuận cao của người dân đối với bộ máy chính quyền địa phương.

Kết quả được công bố không chỉ khẳng định sự thành công của công tác tổ chức bầu cử, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ mới.