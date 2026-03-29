Kênh Thụy Phương hơn 920 tỷ đồng tăng tốc cải tạo trước mùa mưa

Công trình cải tạo kênh Thụy Phương (phường Đông Ngạc) được đầu tư với tổng vốn hơn 920 tỷ đồng, phê duyệt từ tháng 2/2026, hiện đang được tăng tốc thi công. Dự án hướng tới việc bổ sung nguồn nước cho sông Tô Lịch, đồng thời giảm ngập tại các khu vực như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây và Ciputra.

Tại khu vực đầu mối Thụy Phương, trạm bơm cũ đang được tháo dỡ, thay thế bằng trạm mới với 4 máy bơm, bảo đảm bổ cập nước cho sông Tô Lịch với lưu lượng khoảng 5m3/giây. Nhiều máy móc được huy động, thi công liên tục.

Cách sông Hồng khoảng 300m, trạm bơm này đóng vai trò điều tiết, phân dòng nước trước khi đưa vào kênh, dẫn về sông Tô Lịch.

Dự án được triển khai hai phần: Đoạn kênh dẫn từ Thụy Phương tới đường Phạm Văn Đồng và nhánh ống kín kéo dài từ Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công ra sông Tô Lịch. Tổng chiều dài khoảng 7km, trong đó 3km là mương hở, phần còn lại đi ngầm.

Trên đoạn kênh từ Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng, công trường đang triển khai nhiều phần việc cùng lúc, từ gia cố hai bên bờ bằng cừ, mở lối thi công, đến xử lý lòng kênh như đào đất, nạo vét và làm kết cấu đáy.

Các hạng mục kết cấu cũng được thực hiện như đổ dầm, đóng cọc tre và lắp đặt cống hộp để hoàn thiện hệ thống thoát nước. Cống bê tông được hạ xuống độ sâu 5-6m.

Tại đoạn kênh qua ngõ 104 Thụy Phương, công trường được tổ chức thi công đồng thời nhiều mũi, vừa ép cừ SW gia cố hai bên, vừa đào sâu lòng kênh để mở rộng khả năng thoát nước.

Khu vực đường Nguyễn Đình Tứ (khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc), công nhân cùng máy móc tập trung thi công phần đáy kênh và lắp đặt các đốt cống hộp.

Trong khi đó, đoạn kênh đi qua khu đô thị Resco cũng đang được triển khai các hạng mục kết cấu, với việc đổ dầm và hoàn thiện hệ thống cống.

Ông Phạm Hồng Lạc (70 tuổi, phường Đông Ngạc) cho biết, đợt bão số 10 năm ngoái, khu vực ông sinh sống ngập sâu từ 50-60cm, kéo dài đến 3 ngày. "Sinh hoạt đảo lộn, đi lại khó khăn khiến cả gia đình không thể ra khỏi nhà trong những ngày mưa lớn", ông nói.

Chứng kiến các hạng mục chống ngập đang được triển khai, ông Lạc kỳ vọng tình trạng này sẽ sớm được cải thiện, để người dân không còn phải sống chung với ngập úng mỗi khi mưa xuống.

Dọc đường Hoàng Minh Thảo, một phần mặt đường được quây rào để phục vụ thi công, bên dưới là các hạng mục đóng cọc cừ và đào sâu lòng tuyến. Đoạn này kết nối trực tiếp với trục Phạm Văn Đồng và sẽ được lắp đặt tuyến cống ngầm kích thước 3x3m.

Công trình không chỉ dẫn nước bổ sung cho sông Tô Lịch mà còn đảm nhiệm tiêu thoát cho lưu vực khoảng 350ha, bao gồm các khu Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây hồ Tây, Ciputra, Starlake và khu vực xung quanh.

Trên trục Võ Chí Công, xe đào, xe cẩu và thiết bị chuyên dụng làm việc khẩn trương trong khu vực được rào chắn, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống cống ngầm dưới lòng đường.

Đoạn đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt, điểm cuối dẫn nước về sông Tô Lịch, đang lắp đặt các tuyến ống cỡ lớn, hoàn thiện hạng mục xả. Công trình được yêu cầu hoàn tất trước ngày 31/5 để kịp đưa nước bổ sung vào sông.

Trước đó, vào tháng 9/2025, TP Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến ống dài 1,5km dẫn nước từ hồ Tây, góp phần cải thiện dòng chảy.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, chảy từ phường Nghĩa Đô và thoát ra hai hướng, về sông Nhuệ qua Thanh Liệt hoặc theo hạ lưu Kim Ngưu ra trạm bơm Yên Sở. Những năm gần đây, thành phố đồng thời triển khai nhiều giải pháp giảm ô nhiễm, trong đó có hệ thống thu gom nước thải và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.