Huy động nguồn lực phát triển quê hương

Chi bộ thôn Luồng có 9 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ đều đưa ra bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất xây dựng thành nghị quyết để lãnh đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Chi bộ cho biết: “Trong học tập và làm theo Bác, ngoài chỉ đạo từng đảng viên đăng ký việc làm tốt và cam kết rèn luyện bản thân, hằng năm Chi bộ đều lựa chọn được việc làm thiết thực, mang lại lợi ích cho người dân. Cách làm riêng ở thôn Luồng là tạo được phong trào thi đua làm theo lời Bác không chỉ với cán bộ, đảng viên, hội viên mà còn sâu rộng trong quần chúng. Trong đó, đảng viên được yêu cầu giữ vai trò tiên phong, gương mẫu”.

Đường tỉnh 291B đoạn qua thôn Luồng được mở rộng.

Điều này được thể hiện rõ nét trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, khi thôn tuyên truyền, vận động, cán bộ và Nhân dân đóng góp vốn đối ứng gần 2,5 tỷ đồng, hiến hơn 8,6 nghìn m2 đất, 220 cây vải thiều, 430m tường vành lao, tham gia hơn 2 nghìn ngày công… để mở rộng, làm mới 22km đường giao thông nội thôn, liên thôn, liên xã và trục đường tỉnh 291B. Thôn hoàn thành xây dựng nhà văn khang trang, kinh phí xây dựng 860 triệu đồng; lắp đặt hơn 5km đường điện chiếu sáng khu dân cư. Những đảng viên như các đồng chí: Hà Văn Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn; Nguyễn Văn Tùng hay Phạm Tài Thụ…đã phá dỡ tường bao, hệ thống thoát nước thải, công trình nhà ở của gia đình để hiến đất xây dựng đường, tạo sức lan tỏa lớn. Nhờ những kết quả ấy, bộ mặt nông thôn ở thôn Luồng có nhiều khởi sắc. Hạ tầng cơ bản được xây dựng đồng bộ với nhà văn hóa, sân tập luyện thể thao khang trang; điện thắp sáng khắp thôn; đường giao thông cứng hóa vào từng xóm.

Ngoài ra, đảng viên trong chi bộ còn thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân theo khu vực được phụ trách. Từ sự gắn bó ấy, Chi bộ đã có những chủ trương lãnh đạo đúng đắn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khai thác hiệu quả tiềm năng để phát triển kinh tế. Hiện thôn có 315ha đất lâm nghiệp, 150ha vườn đồi trồng cây ăn quả, 5 xưởng chế biến gỗ, giải quyết việc làm cho khoảng 90 lao động với mức thu nhập từ 8-15 triệu đồng/người/tháng. Chi bộ có 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.