Thành kính dâng Bác chiến công

Nhìn những gương mặt tươi trẻ, rạng ngời, chất chứa ý chí quyết tâm, tinh thần xung kích của đại diện tuổi trẻ toàn quân, chúng tôi thêm trân trọng những thành tích, kết quả mà tuổi trẻ Quân đội đã đạt được thời gian qua và chờ đón những kết quả đáng tự hào hơn nữa của các đoàn viên, thanh niên Quân đội thời gian tới.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị) xúc động, tự hào thay mặt cho tuổi trẻ toàn quân báo cáo, kính dâng lên Bác những thành tích tiêu biểu của công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ và PTTN) Quân đội, giai đoạn 2022-2025. Trong đó khẳng định, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, CTĐ và PTTN Quân đội thời gian qua có bước phát triển mới, đột phá cả về nội dung, hình thức với nhiều hoạt động sáng tạo, lan tỏa sâu rộng. Qua đó, cổ vũ, động viên tuổi trẻ Quân đội ra sức thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, đóng góp xứng đáng vào Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội và phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị, các đại biểu và đại diện tuổi trẻ Quân đội dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là người thường xuyên theo dõi, bám sát hoạt động của thanh niên Quân đội, chúng tôi nhận thấy, từ năm 2022 đến nay, tổ chức đoàn các cấp đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, truyền thống, pháp luật, kỷ luật. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có niềm tin vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua...”, những năm qua, tuổi trẻ toàn quân đã tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Tuổi trẻ toàn quân đã xung kích đi đầu, tiên phong trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện các cuộc vận động, Phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào hành động cách mạng. Tiêu biểu là đã tiên phong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, hoạt động chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xung kích thực hiện những việc mới, việc khó, nơi đầu sóng ngọn gió, biên cương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Quang cảnh Lễ báo công dâng Bác của thanh niên Quân đội.

Cùng với đó, đã duy trì, phát triển mạnh mẽ Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội. Sau 25 năm tổ chức, các công trình tham gia giải thưởng có sự phát triển cả về số lượng, chất lượng và tính hiệu quả, nhiều công trình không chỉ được ứng dụng trong toàn quân mà còn vươn tầm thế giới. Ngoài ra, tuổi trẻ Quân đội luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu học tập, huấn luyện, SSCĐ; tích cực tham gia có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ với quân đội các nước, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn và hội thao quân sự quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước. Có thể khẳng định, càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, càng có nhiều cống hiến hy sinh của tuổi trẻ Quân đội, làm cho hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng. Qua phong trào hành động cách mạng, thanh niên Quân đội nhiều năm liền là lá cờ đầu trong hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi cả nước.

Từ những thành tích đã đạt được, Thượng tá Nguyễn Quang Huy thay mặt tuổi trẻ Quân đội xin hứa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tuổi trẻ Quân đội sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, SSCĐ hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; mẫu mực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Tuổi trẻ Quân đội nguyện không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có lối sống văn hóa lành mạnh, đạo đức trong sáng; giữ vững niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn xung kích, đi đầu giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống của thanh niên Quân đội, xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh; chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số, chú trọng xây dựng các phong trào, mô hình hoạt động hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy xúc động bày tỏ: “Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh-tiên phong-đột phá- phát triển”, tuổi trẻ Quân đội nguyện ra sức thi đua, quyết tâm lập nhiều thành tích xuất sắc với những đỉnh cao mới, kính dâng lên Bác kính yêu!”.