Huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tìm người đàn ông bị nước cuốn trôi

Chiều 20/8, lực lượng tìm kiếm của xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An đã trục vớt thành công thi thể ông H.S.V. (45 tuổi, trú tại địa phương), bàn giao cho gia đình làm lễ an táng.

Những ngày qua, trên địa bàn xã Giai Lạc xảy ra mưa lớn, nước sông Dền (địa bàn xóm Phúc Thành, Giai Lạc) dâng cao. Sáng nay, ông V. ra khu vực cầu Khe Chùa bắc qua sông Dền bắt cá không may trượt chân rơi xuống khe và bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông H.S.V. (Ảnh: Khang Hòa).

UBND xã Giai Lạc huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã, Tổ an ninh trật tự cơ sở và thôn đội trưởng của các xóm tổ chức tìm kiếm ông V.. Tuy nhiên, trời mưa to, nước dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 13h cùng ngày, các lực lượng phối hợp tìm thấy thi thể ông V. mắc trong bụi cây, cách vị trí bị nạn hơn 100m.

Thời điểm này, trên địa bàn xã Giai Lạc tiếp tục có mưa lớn. Công an xã Giai Lạc khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra những khu vực sông sâu, nước chảy xiết và những cánh đồng ngập nước để đánh bắt cá tôm, đập chuột… để phòng tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An từ chiều 18/8 đến nay, trên toàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn tiếp tục diễn ra đến ngày 21/8, lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi vượt 250mm/đợt, có khả năng xảy ra mưa có cường độ lớn hơn 100mm/3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn người và tài sản, công trình...